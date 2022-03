Wolontariusze odświeżają hotelowiec

„Hotelowiec” przy Związku Jaszczurczego, jaki jest, każdy widzi. W związku z ewentualnymi potrzebami zakwaterowania w Elblągu większej liczby uchodźców z Ukrainy budynkiem zajęli się wolontariusze. Zobacz zdjęcia z naszych odwiedzin w tym miejscu.

Ilu uchodźców ostatecznie trafi do Elbląga, czy będą mieszkać w hotelowcu przy ul. Związku Jaszczurczego? To nie są pytania, na które ktokolwiek jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć, choć jest on jedną z możliwych lokalizacji. Wolontariusze stwierdzili, że temu miejscu potrzebne jest jednak odświeżenie i ruszyli do działania. Poprosiliśmy ich, żeby oprowadzili nas trochę po charakterystycznym elbląskim budynku, w którym – być może, w zależności od potrzeb – mogą w przyszłości mieszkać uchodźcy.

- Tu odmalowaliśmy klatkę, tu udało się załatwić telewizor do pokoju, a tutaj spróbujemy jeszcze odnowić te wspólne łazienki... O, a tu przygotowaliśmy pomieszczenie na pralnię. A tutaj zrobiliśmy taki magazyn, gdzie gromadzimy potrzebne rzeczy, żywność itd. – oprowadzają nas. W odnowę budynku zaangażowało się Regionalne Centrum Wolontariatu i elblążanie, którzy chcą pomóc. Jak się dowiadujemy od wolontariuszy, Zarząd Budynków Komunalnych zapewnił m.in. narzędzia do malowania.

Elblążanie pomagają w różny sposób, często jest pomoc zinstytucjonalizowana, ale dochodzą do nas też informacje o prywatnych inicjatywach, choćby potwierdzone informacje o osobach, które z Elbląga jadą do granicy po uchodźców. Oferty pomocowe w Elblągu (w bardzo różnym zakresie) można składać dzwoniąc na całodobową infolinię: 55 221 21 20.

O grupie pomocowej, którą prowadzi Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, pisaliśmy z kolei tutaj.