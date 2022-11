Budynki po byłym Truso wkrótce znikną

Rozpoczęła się rozbiórka kompleksu budynków przy ul. Fromborskiej, w którym przed laty funkcjonowały Zakładów Przemysłu Odzieżowego Truso, a później inne firmy odzieżowe. W przyszłym roku ma tu powstać centrum handlowo-usługowe. Zobacz zdjęcia.

O tej planowanej inwestycji pisaliśmy wielokrotnie. Przypomnijmy, że w maju 2022 roku prezydent Elbląga wydał pozwolenie na rozbiórkę obiektów i budowę centrum handlowo-usługowego o powierzchni ok. 11 tys. m kw. Inwestorem jest Retail Partners z Warszawy, która chce zakończyć pracę do 31 października przyszłego roku.

- Projektowany Park Handlowo-Usługowy to obiekt jednokondygnacyjny złożony z dwóch budynków (o wysokości do 7 m), w których zlokalizowane zostaną lokale handlowe i usługowe, w tym lokale gastronomiczne. W planowanych obiektach planuje się czasowe magazynowanie towarów i ich sprzedaż. Budynki będą usytuowane przy parkingu zorganizowanym na poziomie terenu z łatwym dostępem z otwartej przestrzeni publicznej w ramach zjazdów z ulicy dojazdowej do parku – można była przeczytać w dokumentacji inwestora, która została złożona w elbląskim ratuszu.

Tak ma wyglądać centrum handlowe (fot. wizualizacja Retail Partners)

Miejsc parkingowych ma być 218, wjazd do planowanego parku handlowo-usługowego będzie możliwy od strony Fromborskiej i Królewieckiej. Planowana inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zabudowę usługową i techniczno-produkcyjną.

Rozbiórka budynków po Truso (w ostatnich latach działała tu firma Corinna, która ogłosiła upadłość) już się rozpoczęła. - Na razie rozbiórka trwa wewnątrz budynków, ich wyburzenie powinno rozpocząć się w ciągu dwóch tygodni – dowiedzieliśmy się od pracowników firmy JMS z Torunia, która na zlecenie Retail Partners jest generalnym wykonawcą inwestycji.