Czas na inwestycje po drugiej stronie rzeki

Nad rzeką Elbląg, wzdłuż części Wyspy Spichrzów, powstanie nowe nabrzeże. Władze miasta ogłosiły właśnie przetarg na jego zaprojektowanie i budowę. Inwestycja ma związek z realizacją w Elblągu rządowego programu”Fabryka”, który zakłada, że nad rzeką, od ul. Warszawskiej, powstanie rząd kamienic pod usługi biurowo-biznesowe.

Budowa biurowca, który będzie składał się z kilku kamienic, ma ruszyć jeszcze w tym roku i kosztować około 90 mln zł. Trwają jeszcze negocjacje z potencjalnymi wykonawcami, które prowadzi spółka ARP Operator, realizator rządowego programu „Fabryka”. Samorząd Elbląga, przystępując do tego programu, przekazał m.in. na rzecz spółki grunt pod biurowiec i zobowiązał się, że wykona nowe nabrzeża. Na ich budowę władze miasta pozyskały 27 mln złotych z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Resztę samorząd ma dołożyć z własnego budżetu.

Tak ma wyglądać biurowiec z programu Fabryka (wizualizacja ARP Operator)

Ile nabrzeża będą w sumie kosztować, pokaże przetarg, który władze miasta właśnie ogłosiły. Do 12 września czekają na oferty firm, które chcą opracować dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonać prace budowlane. Będą one dotyczyć terenu nad rzeką od wejścia do fosy miejskiej do Mostu Wysokiego. Oprócz umocnień powstanie tu także parking do 200 miejsc oraz „ciąg pieszo-jezdny” w kierunku ul. Warszawskiej.

Zwycięzca przetargu zostanie wybrany na podstawie kryterium oferowanej ceny (60 procent oceny) i okresu gwarancji (30 procent oceny) i doświadczenia projektanta z branży hydrologicznej (10 procent oceny). Otwarcie ofert nastąpi 12 września, a zwycięzca przetargu będzie miał dwa lata na realizację inwestycji od dnia podpisania umowy.