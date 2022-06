Drugie podejście do rowerowego miasteczka

Budowa miasteczka rowerowego i przebudowa ścieżek w parku przy ul. Mickiewicza w Elblągu – takie zadanie w ramach "Rewitalizacji przestrzeni parkowych w Elblągu" stoi przed miastem. Poprzedni przetarg unieważniono, bo nie wpłynęła na niego ani jedna oferta. Czas na kolejne podejście.

Przetarg dotyczy oczywiście parku im. Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego i jest związany z dofinansowaniem unijnym, które na rewitalizację przestrzeni otrzymało miasto (dodajmy w tym miejscu, że dofinansowanie na wszystkie inwestycje parkowe wynosi 4,5 mln zł) .

Wykonawca ma zbudować miasteczko rowerowe wraz z organizacją ruchu, wykonać "mini Miejsca Obsługi Rowerzystów" (to małe wiaty odpoczynkowe, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, urządzenie do serwisowania rowerów), a także zamontować kamery do monitoringu miasteczka rowerowego i przebudować parkowe ścieżki.

Termin składania ofert upływa 17 czerwca.