Elbląski dzień dla przemysłu

Jakie są nowoczesne rozwiązania dotyczące wykorzystania i oszczędzania energii, systemów bezpieczeństwa czy automatyki? Tego można było się dowiedzieć podczas pierwszego w Elblągu „Dnia dla przemysłu”. Zobacz zdjęcia.

Na terenie firmy OLA TECH przy ul. Lotniczej swoje produkty i usługi zaprezentowało prawie 20 firm, które również przygotowały prezentacje oferowanych przez nich rozwiązań. Wszystkie, jak przyznaje Jacek Lotkowski, organizator „Dnia dla przemysłu”, połączył... prąd elektryczny.

- Wszystkie rozwiązania, które tutaj przedstawiamy, mają coś wspólnego z prądem elektrycznym. Mamy więc tu szeroko pojętą automatykę, ultraszybkie ładowarki, magazyny energii, klimatyzacje, pompy ciepła, systemy bezpieczeństwa i wiele innych – mówi Jacek Lotkowski.

- Żeby wiedzieć, z jakich technologicznych nowinek, można skorzystać w firmie czy w domu, trzeba czytać, sprawdzać, przychodzić na takie wydarzenia. Tutaj można wiele dowiedzieć się nie tylko o różnych systemach bezpieczeństwa, ale o tym jak na przykład można zaoszczędzić na ogrzewaniu domu, montując nowoczesne źródło ciepła – mówi Grzegorz Kuczyński z Global Security Partner, współorganizator „Dnia dla przemysłu”. - Ja na przykład w swoim domu stosuję alarmowy system wizyjny, którym mogę sterować zdalnie z każdego miejsca na świecie. Dzięki temu na przykład, gdy przyjeżdża kurier, mogę zdalnie otworzyć mu garaż, by zostawił paczkę, a wszystko, co się dzieje, widzę na podglądzie monitoringu. Takich i innych rozwiązań jest tu naprawdę dużo.

Odwiedzający poszczególne stoiska mogli nie tylko zapoznać się z ofertą wystawców, ale także wysłuchać prelekcji na temat różnego rodzaju rozwiązań technologicznych zarówno dla przemysłu jak i klientów indywidualnych.

- Tworzymy oprogramowanie dla farm fotowoltaicznych, które pozwala analizować wytwarzanie prądu i w pełni sprawdzić wszystkie tzw. prealarmy, by z dużym wyprzedzeniem wiedzieć, co w danej instalacji może się popsuć. Razem z naszym partnerem mamy stoisko, w którym prezentujemy także na przykład szczegóły wirtualnej recepcji – mówi Mirosław Lukowski z firmy NTS Polska. - Przyjechaliśmy do was, bo Elbląg to przyszłość, widać tu duży potencjał. Czasy są takie, że trzeba szukać nowych rozwiązań, nowych środowisk, w których można działać.

Podczas Dnia dla Przemysłu odbyło się wiele prelekcji na (fot. Mikołaj Sobczak)

O zaletach wirtualnej recepcji opowiadał Krzysztof Świątczak z IU Technology, producenta oprogramowania do takich rozwiązań.

- System wirtualnej recepcji zajmuje się nadzorem nad ruchem osobowym i kołowym w obiekcie niezaleznie od tego czy to biurowce czy hale produkcyjne. W wielu miejscach nad dostępem do danych części firm czuwają pracownicy ochrony. Nasze systemy pozwalają, by skupiły się one bardziej na ochronie obiektów, kwestię kontroli dostępu pozostawiły właśnie wirtualnej recepcji. Przykład? Zanim dany gość, klient wjedzie na teren firmy, tworzona jest awizacja. System odczytuje prawidłowość numeru rejestracyjnego auta, sprawdza np. dowód osobisty czy otrzymany wcześniej kod QR. A gdy gość zaparkuje auto, generuje ścieżkę, jak dana osoba ma się poruszać po danym obiekcie, by trafić na spotkanie do konkretnego pomieszczenia – wyjaśnia zastosowanie wirtualnej recepcji Krzysztof Świątczak.

Organizatorzy "Dnia dla przemysłu" zapewniają, że to nie ostatnia edycja tego wydarzenia.

- Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni odzewem wystawców i mamy nadzieję, że kolejne edycje „Dnia dla przemysłu” przed nami. Tym bardziej że w przyszłym roku będziemy obchodzić 10-lecie firmy, więc okazja będzie szczególna – mówi Jacek Lotkowski z OLA TECH.