EPEC modernizuje węglową kotłownię

(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Trzy miliony złotych ma kosztować modernizacja kotłowni węglowej przy ul. Dojazdowej, należącej do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Trwają też przygotowania do budowy nowego źródła ciepła. Spółka uzyskała już tzw. decyzję środowiskową, co otwiera drogę do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Prace modernizacyjne w ciepłowni Dojazdowa do końca półrocza kosztowały już prawie 1,8 mln złotych. Ważna efektywność - Zaawansowanie prac modernizacyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło 65%. Przeprowadzono głównie wymiany lub remont urządzeń. Celem prac jest utrzymanie ciepłowni w dobrym stanie technicznym. W tym czasie wykonano: wymianę podgrzewaczy dwóch kotłów WR10 oraz drugiego ciągu kotła WR5. Zainstalowanie nowego układu sterowania, co pozwoliło spółce na wyjście z systemu EU ETS. Wyłoniono także wykonawcę kapitalnego remontu dwóch sprężarek powietrza - realizacja tego zadania zaplanowana jest na lipiec – informuje Małgorzata Pryśko-Grobelna, PR manager, pracujący dla EPEC. - W trakcie realizacji są kolejne prace obejmujące m.in. wymianę podgrzewacza kotła WR5, remont przenośników nawęglania, wymianę dwóch przenośników układu odżużlania. Spółka wykona przegląd serwisowy instalacji odprowadzania spalin i dokona ewentualnych napraw. Modernizacja obejmie układ mechanicznego czyszczenia pęczków konwekcyjnych dla wszystkich kotłów. Ciepłownia wyposażona zostanie w nową ładowarkę kotłową - wyłoniono już dostawcę sprzętu, a termin realizacji wyznaczony został na pierwszy kwartał 2023 r. - Idziemy zgodnie z harmonogramem. Do końca roku 2022 planujemy zmodernizować i wyremontować 75 procent całej infrastruktury Ciepłowni Dojazdowa. W roku 2023 planujemy dalsze prace remontowo-inwestycyjne, które w 90 procentach pozwolą odtworzyć infrastrukturę całej ciepłowni węglowej - mówi Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. - Kładziemy na to duży nacisk, ponieważ efektywność źródła ciepła, jest bardzo istotna w obliczu sytuacji na rynku ciepłowniczym i rosnących cen. Co ważne, modernizacja istniejącej ciepłowni spowoduje, że będzie ona bezproblemowo pracować co najmniej do 2030 r. Co z ciepłownią na gaz? Jak informuje EPEC, modernizacji ciepłowni jest częścią projektu “Kogeneracja”, którego celem jest budowa nowego źródła kogeneracyjnego wykorzystującego gaz ziemny. - Koncepcja elbląskiej spółki zakłada produkcję energii elektrycznej i cieplnej w procesie skojarzonej kogeneracji opartej na trzech silnikach gazowych o łącznej mocy elektrycznej ok. 13,5 MW i łącznej mocy cieplnej - 14,4 MW. Inwestycja obejmuje także budowę magazynu ciepła opartego o zasobnik wodny o pojemności do ok. 1 500 m3 – informuje EPEC. Nowe kogeneracyjne źródło powstanie również przy ul. Dojazdowej. Ma być gotowe w drugim kwartale 2025 roku. - Realizacja projektu umożliwi poprawę efektywności energetycznej, ekologicznej oraz ekonomicznej EPEC. Na potrzeby realizacji tej inwestycji firma uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – dodaje Małgorzata Pryśko-Grobelna. Tzw. decyzja środowiskowa jest niezbędna, by spółka mogła ubiegać się o pozwolenie na budowę.

oprac. RG na podst informacji EPEC