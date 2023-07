Kolejna próba sprzedaży budynku po domu pomocy społecznej

Władzom powiatu elbląskiego dwukrotnie nie udało się w drodze przetargu sprzedać budynku i działki po zlikwidowanym Domu Pomocy Społecznej w Rangórach (gmina Tolkmicko). - Tym razem chcemy znaleźć nabywcę podczas rokowań – mówi Ryszard Zając, wicestarosta elbląski.

Dwa pierwsze przetargi ( 12 stycznia i 11 maja) nie wyłoniły nabywcy budynku i działki w Rangórach. Tym razem władze powiatu elbląskiego zaplanowały rokowania na sprzedaż tej nieruchomości. Mają się one odbyć 24 sierpnia. Zaliczka, którą musi wpłacić potencjalny uczestnik rokowań to 600 tys. zł. - Jest sporo telefonów i zapytań dotyczących tej nieruchomości. Liczymy na to, że tym razem uda nam się znaleźć nabywcę – mówi Ryszard Zając, wicestarosta elbląski.

Działkę i nieruchomość władze powiatu wyceniły na 3 mln zł. Przypomnijmy, że władze powiatu zlicytowały już majątek ruchomy po DPS Rangóry. Na licytacji można było kupić m. in. stoły kuchenne, regały, szafki, naczynia i urządzenia kuchenne. Podczas aukcji, która odbyła się 1 kwietnia, udało się uzyskać około 43 tys. zł.

Radni powiatu elbląskiego zlikwidowali DPS Rangóry 25 września 2021 roku. Za podjęciem uchwały o likwidacji domu pomocy społecznej rękę podniosło 13 radnych, jeden był przeciwny, trzech wstrzymało się od głosu. Już w sierpniu ub. r. z naszą redakcją skontaktowali się pracownicy tej placówki zaniepokojeni utratą swoich miejsc pracy i mocno rozżaleni tym, że starosta elbląski i dyrekcja domu pomocy oficjalnie z nimi na ten temat nie rozmawia. Jak między innymi wyjaśniał wówczas starosta Maciej Romanowski, likwidacja domu pomocy miałaby być efektem: "znacznego spadku odnotowywanego od jesieni ubiegłego roku ilości kierowanych osób do stacjonarnych placówek pomocy społecznej, który spowodował, że dwie placówki znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, powodującej brak możliwości zbilansowania wydatków z osiągniętymi dochodami" Po raz pierwszy konieczne miało być dołożenie do dwóch domów opieki społecznej w powiecie elbląskim około 700 tys. zł. (ok. 500 tys. do DPS w Tolkmicku i ok. 150 tys. zł do DPS w Rangórach).

Ostateczna decyzja o likwidacji DPS w Rangórach należała do radnych powiatu elbląskiego. 30 grudnia 2021 roku radni wyrazili zgodę na sprzedaż majątku po zlikwidowanym przez nich trzy miesiące wcześniej Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.

Działka w Rangórach zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest do zabudowy mieszkaniowo-usługowej. -

Działka jest ogrodzona, zabudowana budynkiem czterokondygnacyjnym murowanym, wolnostojącym, o powierzchni użytkowej 1233 m kw. z zewnętrzną windą i instalacją solarną na dachu budynku (były DPS Rangóry), oraz budynkiem hydroforni zagospodarowana urządzeniami małej architektury i placem parkingowym. Działka jest uzbrojona we własne ujęcie wody, kanalizację deszczową i sanitarną (do własnej oczyszczalni ścieków), sieć energetyczną i telekomunikacyjną - czytamy w dokumentach dotyczących rokowań.