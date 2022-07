Negocjują w sprawie oświetlenia Elbląga

Ile będzie kosztować oświetlenie elbląskich ulic w najbliższych latach? Władze miasta przystąpiły do negocjacji z Energą Oświetlenie. W grę wchodzi nawet 16 mln złotych netto.

Obecna umowa z Energą Oświetlenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 i kończy się 31 grudnia 2022 r. Kosztowała samorząd 13 mln złotych. Na jej mocy Energa wymieniła również oświetlenie na oszczędne – LED-owe w ponad 6 tysiącach lamp (spośród 8 tysięcy), znajdujących się przy elbląskich ulicach i innych miejscach publicznych.

Władze miasta ogłosiły właśnie, że rozpoczęły negocjacje z Energą Oświetlenie w sprawie nowej umowy, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

- Zarówno cena jak i czas, na który ma zostać zawarta umowa, podlega negocjacjom. W interesie samorządu jest, by umowa była na dłuższy czas, tym bardziej w obecnej sytuacji - przy rosnących cenach energii elektrycznej – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W ogłoszeniu o rozpoczęciu negocjacji podano kwotę 16,8 mln złotych netto (plus VAT). Jeśli miałaby to być cena za cztery lata obowiązywania umowy, to wynika z niej, że samorząd elbląski musiałby zapłacić kilka milionów złotych więcej za oświetlenie niż w poprzednim okresie obowiązywania porozumienia z Energą Oświetlenie. I to pomimo tego, że wcześniejsza inwestycje w modernizację lamp miały przyczynić się do spadku zużycia energii o połowę.

Umowa obejmie nie tylko zapewnienie dostaw energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia Elbląga, ale również konserwację i utrzymanie oświetleniowej infrastruktury oraz modernizację kolejnych lamp.