Pieniądze z budżetu państwa na elbląski basen

65 mln złotych ma dostać Elbląg z funduszy rządowych na rewitalizację basenu przy ul. Spacerowej. W poniedziałek premier i wojewodowie ogłosili wyniki konkursu w skali kraju i poszczególnych województw.

- Szef polskiego rządu ogłosił wyniki II edycji rządowego programu dla samorządów. Na inwestycje bliskie mieszkańcom przeznaczamy kolejne miliardy złotych. Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma 100 proc. samorządów, które złożyły chociaż jeden wniosek w tej edycji – czytamy na stronie internetowej Kancelarii Premiera.

Elbląg do programu zgłosił trzy wnioski: budowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krakusa (ok. 5 mln zł), zakup taboru tramwajowego (ok. 35 mln zł) i rewitalizację kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej (ok. 70 mln złotych). To właśnie ten trzeci wniosek zyskał akceptację rządu.

Przypomnijmy, że obecne władze miasta podzieliły rewitalizację terenu byłego kąpieliska na kilka etapów. Za pierwszy uznały wybudowanie CRW Dolinka, kolejnym ma być budowa basenów odkrytych od strony ul. Moniuszki, na co w tegorocznym budżecie zaplanowano 8 mln złotych. Obecnie trwa drugi przetarg w tej sprawie, w czerwcu okaże się, czy są zainteresowane nim firmy i jakie ceny oferują. Kolejnym etapem ma być budowa kompleksu odkrytych basenów, pełniąca funkcję zewnętrznego aquaparku, (szacowana na 70 mln zł) w jednej z dwóch byłych niecek, na tzw. części wojskowej. I właśnie na tę część samorząd złożył wniosek do Polskiego Ładu. Ostatnim etapem (szacowanym na ok. 30 mln zł), na który dopiero powstaje dokumentacja, ma być budowa w drugiej niecce po kąpielisku zbiornika retencyjnego.

Dodajmy, że dofinansowanie otrzymają też inne samorządy regionu elbląskiego. Gmina Rychliki na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w Jankowie (prawie 2,4 mln zł) i Krupinie (1,4 mln złotych), a także na przebudowę 2-kilometrowego odcinka drogi Lepno-Buczyniec (4,7 mln zł). Tolkmicko 7,2 mln zł na budowę ekomariny wraz zapleczem hotelowym oraz 4,6 mln zł na przebudowę oczyszczalni ścieków. Młynary – 5 mln zł – na termomodernizację budynków szkoły podstawowej wraz z instalacją pomp ciepła i fotowoltaiki. Milejewo na modernizację dróg gminnych (3,1 mln zł). Gmina Elbląg na przebudowę dróg w Gronowie Górnym i Komorowie Żuławskim (4,7 mln zł). Markusy na modernizację dróg w Zwierznie, Kępniewie i Markusach (4,6 mln zł). Gmina Gronowo Elbląskie 4,4 mln zł na przebudowę dróg w Jegłowniku. Z kolei Starostwo Powiatowe w Elblągu ma otrzymać 14 mln złotych na termomodernizację Zespołu Szkół w Pasłęku, a gmina Pasłęk na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Rydzówka i Rydzówka Kolonia. 6 mln złotych ma także otrzymać gmina Młynary na przebudowę ośrodka kultury oraz stadionu miejskiego. Pozytywnie zaakceptowano także wniosek gminy Godkowo (na 4,7 mln zł) na modernizację gminnych dróg.