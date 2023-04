Pierwsza czynszówka przy Wiejskiej na finiszu

W lipcu ma zostać oddany do zamieszkania blok czynszowy Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Wiejskiej - zapowiedział podczas konferencji prasowej w środę (12 kwietnia) Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Zobacz zdjęcia.

Dobiega końca budowa bloku czynszowego Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Wiejskiej. W środę pomiędzy ETBS a Iławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym, które realizuje inwestycję, podpisano umowę na budowę drugiego, bliźniaczego budynku. Łącznie w obu blokach będzie 120 mieszkań: 24 mieszkania trzypokojowe i 36 mieszkań dwupokojowych. Przewidziano również budowę 117 miejsc postojowych oraz 6 garaży (indywidualnych) w bryłach budynków, a także plac zabaw. Inwestycja będzie kosztowała około 35,2 mln zł.

- Budowa pierwszego bloku zostanie ukończona w maju, w lipcu będzie on zasiedlany. Drugi z budynków oddamy do użytku rok później. Zainteresowanie mieszkaniami jest duże. Wielokrotnie zarzucano nam, że nie korzystamy z programu rządowego „Mieszkanie Plus”. Składaliśmy tam wnioski, ale jak się okazuje czynsz w pierwszym budynku ETBS przy ul. Wiejskiej to 13 zł za metr kw., a w drugim, który oddamy za rok, będzie to 15 zł za metr kw. W programie „Mieszkanie Plus” czynsz wynosi ok. 30 zł za metr kw., czyli dwukrotnie więcej - mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Zdaniem Agnieszki Nowińskiej, prezes ETBS, czynszówki to alternatywa dla osób młodych, pracujących, ale mających problem z otrzymaniem kredytu. - Te mieszkania to szansa dla młodych rodzin, osób pracujących, które chcą zostać w Elblągu. Zainteresowanie mieszkaniami jest bardzo duże, mamy już niemal komplet wniosków. Składać je można do końca kwietnia. To są mieszkania dla osób o średnich dochodach - mówi Agnieszka Nowińska, prezes ETBS.

Jakie opłaty będą składową czynszu w blokach przy ul. Wiejskiej? - Na czynsz składają się opłaty administracyjne, koszty utrzymania i eksploatacji budynku oraz fundusz remontowy. Do czynszu jest doliczona kwota, którą ETBS przeznaczy na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę mieszkań. Opłaty licznikowe obejmują: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, wywóz nieczystości i naliczane są według zużycia. Nowe bloki budowane są zgodnie z nową normą cieplną. Szacowane koszty mediów będą niższe niż w starszym zasobie - informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Jak podkreśla Joanna Urbaniak, budynki przy ul. Wiejskiej Elbląg wprowadził do programu „Mieszkanie na start”. Czynsze przy określonych progach dochodowych będą dofinansowane z budżetu Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Na realizację inwestycji Elbląg pozyskał łącznie 17,4 mln zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat. Spółka zaś uzyskała preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości łącznej 12 mln zł.