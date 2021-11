Porta Mare z pozwoleniem na budowę

Wiosną 2022 roku ma ruszyć budowa biurowca na Wyspie Spichrzów. Spółka, która będzie realizowała inwestycję uzyskała już pozwolenie na budowę.

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Elblągu w 2019 roku zgodziła się na wejście miasta do spółki z Agencją Rozwoju Przemysłu, która ma zbudować biurowiec na Wyspie Spichrzów. Spółka o nazwie Porta Mare otrzymała od miasta 1,5-hektarowy grunt nad rzeką Elbląg przy ul. Warszawskiej. Pod koniec maja br. po raz pierwszy zaprezentowano wizualizację inwestycji, która ma kosztować 90 mln zł.

- Wojewoda warmińsko - mazurski udzielił pozwolenia na budowę spółce, która ma realizować inwestycję – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Biurowiec ma się architektonicznie wpisać w historyczny charakter Wyspy Spichrzów.

- Inspiracją dla projektowania obiektu było zabudowanie historyczne tego terenu oraz to, jak wyglądały przemiany na Wyspie Spichrzów. Cały układ urbanistyczny wyspy skierowany był ku rzece, ulice przebiegały prostopadle do niej, spichrze również frontem były skierowane do rzeki. Z reguły były to smukłe budynki o charakterystycznych proporcjach. W zależności od dostępności materiałów były to budynki o charakterze ryglowym lub konstrukcji murowanej. Pod koniec XIX wieku wyspa przestała pełnić rolę spichrzową, zaczęła pełnić funkcję zakładów przemysłowych i rzemieślniczych – mówiła w maju podczas konferencji prasowej Małgorzata Golenko, architekt z firmy Pas Projekt, która zaprojektowała biurowiec.

- Jestem przekonany, że Porta Mare nie tylko da impuls rozwojowy Elblągowi i ściągnie do miasta firmy, które ulokują tu swoje oddziały, ale także będzie służyć wszystkim mieszkańcom. Jeśli chodzi o przestrzenie biurowe będą to elastyczne, łatwe do przearanżowania powierzchnie, które będą oferowały zróżnicowane rozwiązania dla najemców. Od klasycznych gabinetów przez biura typu open space, przestrzenie coworkingowe, sale konferencyjne, sale focusowe po wirtualny adres. Dlatego dobrze będzie się tu czuł także młody, stawiający pierwsze kroki lokalny biznes. Z kolei partery, w których ulokują się usługi i handel będą atrakcyjną ofertą dla elblążan odwiedzających centrum miasta – informuje Mariusz Domeradzki, prezes zarządu Operator ARP sp. z o.o., która będzie realizowała inwestycję.