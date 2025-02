Powstanie lista chętnych do najmu mieszkań przy Legionów

Najpóźniej w październiku mają być gotowe mieszkania na wynajem w dwóch nowych budynkach przy ul. Legionów. Buduje je państwowa spółka, z którą miasto chce podpisać umowę o współpracy, tworząc listy lokatorów wśród chętnych mieszkańców.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Elblągu radni mają podjąć uchwałę w sprawie ustalania zasad naboru wniosków od osób chętnych na mieszkania na wynajem przy ul. Legionów. W dwóch budynkach, realizowanych przez PFR Nieruchomości z państwowych funduszy, powstanie 148 mieszkań, które mają być gotowe najpóźniej w październiku 2025 r.

Regulamin naboru chętnych przypomina ten znany z Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

- W latach 2023-2024 oddano do użytku w zasobach ETBS przy ul. Wiejskiej 56A i 56B łącznie 120 mieszkań z możliwością uzyskania dopłat do czynszu w ramach rządowego programu „Mieszkanie na Start”. Dlatego też mając na uwadze ofertę Spółki PFR Nieruchomości przygotowano nowy projekt uchwały Rady Miejskiej w celu ustalenia zasad naboru i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu na mieszkania wybudowane na terenie Miasta Elbląga przez innego inwestora – czytamy w projekcie uchwały przygotowanej na najbliższą sesję RM.

- Podjęliśmy rozmowy i chcemy podjąć współpracę z tą spółką. Jako miasto w ramach tej współpracy będziemy tworzyć listę mieszkańców chętnych do wejścia w najem i przekazywać je właścicielowi nieruchomości, który już będzie zawierał umowy najmu z poszczególnymi osobami z listy – mówi Sławomir Skorupa, dyrektor departamentu geodezji i nieruchomości Urzędu Miejskiego w Elblągu. – Na dzisiaj nie jest znana stawka czynszu, spółka jeszcze go nie ustaliła. Wszystkie szczegóły poznamy przez podpisaniem umowy o współpracy i będą one publicznie dostępne. Najemcy tych mieszkań będą mogli korzystać z rządowych dopłat do czynszu.

W projekcie uchwały znalazły się kryteria, za które wnioskodawcy będą otrzymywać punkty na liście rankingowej. Będzie je można otrzymać m.in. za posiadanie książeczki mieszkaniowej, brak własności innego mieszkania, związek małżeński lub wspólne pożycie, orzeczenie o niepełnosprawności, obecność na liście przydziału mieszkania w ETBS czy rozliczanie się z podatku od osób fizycznych w Elblągu.

Radni (Rafał Traks i Tomasz Budziński) na piątkowym posiedzeniu komisji gospodarki miasta proponowali dopisanie jeszcze dwóch kryteriów, które dawałyby dodatkowe punkty rodzinom wychowującym dzieci w pieczy zastępczej czy absolwentom uczelni wyższych, którzy ukończyli studia w Elblągu lub wracają do Elbląga po studiach. Te propozycje na razie nie zostały wpisane do listy kryteriów, mają być jeszcze konsultowane przed sesją RM.

Lokatorzy, którzy otrzymają przydział takiego mieszkania na wynajem, będą musieli wpłacić kaucję w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, dostarczyć kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i dostarczyć w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji i przyjęciu do wiadomości, że w razie konieczności wykonania zobowiązania wydania i opróżnienia lokalu, najemcy nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego.

Mieszkania przy ul. Legionów mają być propozycją dla osób w każdym wieku o średnich dochodach, nieposiadających zdolności kredytowej i niekwalifikujących się do otrzymania mieszkania z zasobu gminy. Są one objęte dopłatami do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.