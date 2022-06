Przetarg parkowy i trzyczęściowy

"Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu" – kolejny raz miasto ogłasza przetarg związany z tym projektem, konkretnie z pracami w parku Planty. Tym razem dotyczy on nie tylko samej modernizacji fontanny (na podjęcie się tego nie było chętnych w poprzednim postępowaniu), ale całościowych prac w tym parku.

Zamówienie realizowane jest m. in. w ramach Budżetu Obywatelskiego za rok 2021. Prace mają zostać wykonane w trzech częściach. Pierwsza to "modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja", kolejna to "rewitalizacja parku Planty", ostatnia – "budowa skateparku w parku Planty".

Zamawiający - tzn. miasto - przypomina, że to projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przypomnijmy, że na prace rewitalizacyjne w parkach Planty i gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego miasto w zeszłym roku pozyskało 4,5 mln zł. Jak informowaliśmy na naszych łamach w sierpniu 2021, cały projekt jest wart prawie 5,5 mln złotych, a dofinansowanie pochodzi z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Elbląg bis.

Do czego będzie zobowiązana wyłoniona w przetargu firma (lub firmy, bo możliwe jest składanie ofert częściowych)? Jeśli chodzi o fontannę, ma zostać wykonana przebudowa niecki, wykonanie nowej instalacji technologicznej fontanny wraz z instalacjami wody obiegowej, przygotowanie komory technicznej i iluminacji świetlnej wraz ze sterowaniem oraz zamontowanie tablicy informacyjnej o realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Zakres kolejnej części zamówienia wiąże się z "przebudową ciągów pieszych z punktami charakterystycznymi", budową ścieżki rowerowej z przystankami, wykonaniem ogrodu renesansowego, założeniem rabat bylinowych i krzewinkowych, regeneracją trawników. Wyłoniona w postępowaniu firma ma też podjąć się pielęgnacji wykonanych nasadzeń zieleni z wyłączeniem pielęgnacji trawników przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wybudowany skatepark ma z kolei posiadać takie urządzenia jak: "bank, quater pipe, funbox, grindbox z grindem, spine, bowl oraz rampy i poręcze".

Termin składania ofert upływa 15 lipca.