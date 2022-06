Róg Słonecznej i Kosynierów pod mieszkania

Jeszcze kilka lat temu mieściły się tu pawilony, które zostały rozebrane, teraz jest tu „dziki” parking, ale wkrótce mogą powstać mieszkania. Pod warunkiem, że znajdzie się inwestor, który kupi te działki od miasta. Właśnie ogłoszono przetarg.

Działki na rogu ul. Słonecznej i Kosynierów Gdyńskich, o łącznej powierzchni ok. 500 m kw., są przeznaczone – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z nieuciążliwymi usługami (handel, administracja, biura i gabinety). Władze miasta wystawiły je właśnie na licytację, która odbędzie się 11 lipca. Cena wywoławcza nieruchomości to 140 tys. złotych netto. Na jednej z nich jest ustanowiona nieodpłatna służebność przejścia i przejazdu do sąsiednich działek.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że potencjalny nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2026 roku.