Senat RP przeciw sprzedaży Lotosu

Senat RP, głosami opozycji, podjął uchwałę przeciwko sprzedaży Lotosu węgierskiemu koncernowi MOL. I apeluje do posłów PiS o poparcie tego stanowiska w Sejmie.

Lotos to szczególna firma dla Elbląga. Prezesem zarządu Grupy Lotosu w latach 2002-2016 był elblążanin Paweł Olechnowicz. Przez kilkanaście lat Lotos sponsorował wiele ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych w mieście.

Dzisiaj Senat RP, głosami opozycji, przyjął uchwałę przeciwko sprzedaży Lotosu węgierskiemu koncernowi MOL. Dodajmy, że na transakcję pod pewnymi warunkami zgodziła się, jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę, Komisja Europejska.

- Nie możemy pozwolić, by polska firma w czasie wojny w Ukrainie trafiła w ręce firm MOL, Saudi Aramco oraz Węgier, które wspierają bandycki reżim Putina. I by ta sprzedaż była etapem do wprowadzenia rosyjskich oligarchów do strategicznego dla Polski sektora paliwowego – twierdzi elbląski senator Jerzy Wcisła.

Przeciw uchwale głosowało 45 senatorów PiS. Senatorowi opozycyjni zaapelowali do posłów PiS, by w Sejmie poparli stanowisko Senatu.

„Agresja Rosji na Ukrainę postawiła w nowym świetle kwestię politycznego i gospodarczego bezpieczeństwa Polski. W obliczu realnego zagrożenia dla naszego kraju ze strony Rosji, konieczne jest natychmiastowe wstrzymanie transakcji wyprzedaży aktywów państwowej firmy Lotos. Podmioty, które mają być w to zaangażowane, a mianowicie: węgierska firma Magyar Olay (MOL), gigant naftowy Saudi Aramco oraz firma Unimot – w nowej sytuacji geopolitycznej nie zabezpieczą strategicznych interesów Polski. Firma węgierska MOL ma bezpośrednie powiązania z firmami rosyjskimi, a jednocześnie Węgry przyjęły niejednoznaczne stanowisko w stosunku do Rosji, choć ta rozpoczęła agresję przeciw Ukrainie i popełnia zbrodnie wojenne (…) Saudi Aramco również utrzymuje szerokie relacje biznesowe z firmami rosyjskimi. Z kolei firma Unimot funkcjonuje głównie na bazie biznesowych relacji z firmami białoruskimi” - czytamy w treści uchwały Senatu RP.” - Za 30% rafinerii, w którą w ostatnich 16 latach zainwestowano 10 mld zł, Skarb Państwa ma otrzymać kwotę 1,15 mld zł. Koncern Saudi Aramco, płacąc tak małą sumę, miałby uzyskać dostęp do 50% rynku hurtowego w Polsce. Orlen z kolei sprzedałby 417 świetnie działających, dużych stacji benzynowych Lotosu, a sam miałby nabyć na Węgrzech i Słowacji 185 stacji mniejszego formatu. To nie byłaby ekspansja, ale degradacja. To wszystko w kontekście wojny Rosji przeciw Ukrainie i bezpośredniego udziału w tej napaści Białorusi, stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kontynuacja wyprzedaży doprowadzi do nieodwracalnych, godzących w interes państwa, skutków” - napisali w uchwale senatorowie.