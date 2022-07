Trybunalska 7 pod młotek

Pięć lat temu władze Elbląga kupiły za 1,3 mln dwa budynki od PZU – przy ul. Trybunalskiej i Łączności. Pierwszy z nich ma być wkrótce wystawiony na sprzedaż. Rzeczoznawca wycenił go na 3 mln złotych netto.

Zgodę na sprzedaż obu budynków Rada Miejska wyraziła pod koniec ubiegłego roku. Wkrótce pierwszy z nich – przy ul. Trybunalskiej 7 – ma być wystawiony na sprzedaż. Pochodzi z 1920 r., ma ok. 1,7 tys. m kw. powierzchni użytkowej i znajduje się na działce o powierzchni 511 m kw. Rzeczoznawca wycenił go na 3 mln złotych netto. Prezydent Elbląga wydał właśnie zarządzenie, które otwiera drogę do ogłoszenia przetargu na sprzedaż.

Początkowo budynek przy ul. Trybunalskiej miał być wyremontowany na potrzeby urzędników i obsługi mieszkańców, ale do żadnych prac nie doszło. Miały się tu przeprowadzić m.in. departament świadczeń rodzinnych z ul. Jaśminowej, Zarząd Budynków Komunalnych z ul. Ratuszowej i Hetmańskiej, referat zdrowia z ul. Kosynierów Gdyńskich, Zarząd Dróg z ulicy Czerwonego Krzyża czy Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z al. Tysiąclecia.

- Na parterze chcemy urządzić salę obsługi mieszkańców korzystających ze świadczeń rodzinnych. Obecna sala przy ul. Jaśminowej jest za mała, by na przykład obsłużyć wszystkich zainteresowanych dodatkami z programu 500 plus – przekonywał jeszcze w 2016 roku Artur Zieliński, sekretarz miasta.

Remont miał wówczas kosztować 2,2 mln złotych. Na tyle przynajmniej szacowali go urzędnicy. W przetargu, który ogłoszono w 2017 roku, oferty firm sięgnęły kwot 3,8-3,9 mln zł i prezydent zdecydował o unieważnieniu postępowania. Kolejnego przetargu już nie ogłaszano, a kilka lat później zapadła decyzja o sprzedaży nieruchomości.

Drugi z budynków – przy ul. Łączności 3, miał być przekazany Elbląskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego do zaadaptowania na mieszkania. Z planów władz miasta też nic wyszło i ta nieruchomość również ma być przeznaczona do sprzedaży. Jej wyceny jeszcze nie znamy.

Budynek przy ul. Łączności 3 pochodzi z 1904 r., ma ok. 750 m kw. powierzchni użytkowej i znajduje się na działce o powierzchni 541 m kw. Część pomieszczeń jest użytkowana przez najemców, którzy mają umowy z Zarządem Budynków Komunalnych.