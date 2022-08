Wyremontują ciepłownicze magistrale

Wkrótce rozpoczną się prace remontowe na magistralach ciepłowniczych. Niektóre z nich spowodują kilkugodzinną przerwę w dostawie ciepła i ciepłej wody w rejonie Zawady.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykorzystuje sezon letni na przeprowadzenie niezbędnych modernizacji fragmentów sieci ciepłowniczej. W drugiej połowie sierpnia wykonane zostaną prace na Magistrali Wschód, natomiast na początku września na Magistrali Północ. Ich celem jest unowocześnienie sieci i tym samym zapobieganie stratom ciepła.

Magistrala Wschód

Od 16 do 28 sierpnia prace prowadzone będą na Magistrali Wschód nadzorowane przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Przebudowa sieci ciepłowniczej wiąże się z wyłączeniem magistrali na odcinku od siedziby spółki Tramwaje Elbląskie (ul. Browarnej 91) do Elektrociepłowni Elbląg zarządzanej przez Energę Kogenerację. W tym czasie przeprowadzony będzie szereg prac remontowych prowadzonych przez EPEC lub Energę Kogenerację, m.in.

przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ulicy Portowej, prace związane z wymianą przetworników przepływu, likwidacja miejsca zagrożenia awarią na przyłączu sieci do budynku przy ulicy Portowej, naprawa spawu na Moście Unii Europejskiej, usunięcie zbędnej infrastruktury z rurociągów, tj. likwidacja zaślepionych odpowietrzeń. Prace nie powinny spowodować zakłóceń w dostawach ciepła i ciepłej wody dla odbiorców.

Magistrala Północ

Wyłączenie Magistrali Północ wiąże się z wymianą przetworników przepływu w Elektrociepłowni Elbląg. Prace będą prowadzone w terminie między 5 a 8 września i potrwają około jednej doby. W tym czasie EPEC przeprowadzi dodatkowe prace remontowe przy ul. Podgórnej polegające na wymianie nieszczelnego zaworu kołnierzowego.

W związku z zaplanowanymi robotami koniecznie będzie wstrzymanie dostaw ciepła i ciepłej wody w rejonie ulicy Wiejskiej, Okulickiego, Wybickiego, Podgórnej, Kasprzaka i Szarych Szeregów. O dokładnym terminie utrudnień w dostawie ciepłej wody EPEC poinformuje mieszkańców w oddzielnym komunikacie. Wyłączenie dostaw ciepłej wody potrwa około 4 godzin.

Sieć ciepłownicza w Elblągu

Magistrale Północ oraz Wschód to dwie główne sieci zaopatrujące Elbląg w ciepło. Połączone są z dwoma źródłami ciepła: Ciepłownią Dojazdowa (EPEC) oraz z Elektrociepłownią Elbląg (Energa Kogeneracja).

Sieć ciepłownicza Elbląga to blisko 200 km rurociągów oraz ponad 2000 węzłów ciepłowniczych ze zdalnym odczytem zużycia. 56 procent sieci to sieć preizolowana pozwalająca zapobiegać nadmiernym stratom ciepła sieciowego. EPEC dostarcza ciepło do 70 procent budynków w Elblągu