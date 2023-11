Z Elbląga znikną kolejne budynki

Zarząd Budynków Komunalnych planuje rozbiórkę kilku obiektów w mieście, w tym część pawilonów handlowych przy al. Armii Krajowej.

Fot. Anna Dembińska

Rozbiórkę czeka budynek wielorodzinny z zabudową gospodarczą przy Polnej 20 (pustostan wcześniej strawił pożar), budynek wielorodzinny przy Al. Odrodzenia 17, część pawilonów handlowych przy al. Armii Krajowej. Wartość kolejnych części postępowania to odpowiednio 161 tys., zł, 190 tys. zł, 133 tys. zł. Na każdą część robót przewiduje się 14 dni.

Możliwe jest składanie ofert częściowych. Brane pod uwagę kryteria to w każdej z części cena (60 proc.) i termin realizacji (40 proc.). Termin składania ofert upływa 8 grudnia. Jeśli chodzi o prace na Polnej, to jest to kolejne podejście do rozbiórki tego obiektu. O sytuacji miasteczka handlowego przy Armii Krajowej pisaliśmy na naszych łamach na początku tego roku:

- Na chwilę obecną trwają prace nad docelowym rozwiązaniem dotyczącym pawilonów przy alei Armii Krajowej. Brak jest również środków finansowych w budżecie ZBK na remont obiektów. Zaznaczyć należy również, że 50 obiektów stanowi własność dzierżawców i bezumownych użytkowników terenu (przedmiotem zajęcia jest wyłącznie grunt) i jakiekolwiek plany modernizacji tych obiektów należą do ich właścicieli. Ponadto informujemy, że teren na którym posadowione są pawilony przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Północ w Elblągu pod teren zieleni publicznej urządzonej, w związku z czym nie ma aktualnie planu na jego zbycie – informował nas wtedy Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu.