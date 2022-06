Znalazł się kupiec na działki przy Szańcowej

Pierwszy inwestor wycofał się z transakcji kupna kompleksu działek między ul. Warszawską, Szańcową i Kupiecką. Dzisiaj w ratuszu odbył się więc ponowny przetarg. Zwycięzca – firma Inpro z Gdańska - wylicytował teren za 5 mln złotych netto.

Teren między ul. Warszawską, Szańcową i Kupiecką ma powierzchnię 1,1 hektara, znajdują się na nim pozostałości po budynkach gospodarczych, które czeka rozbiórka. W najbliższych latach ma tu powstać osiedle mieszkaniowe. Działka już raz była wystawiona na przetarg z ceną wywoławczą 4,1 mln zł, ale poprzedni zwycięzca licytacji (na kwotę aż 14 mln zł) wycofał się z transakcji przed podpisaniem aktu notarialnego, tracąc wadium.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim odbyła się ponowna licytacja, w której wzięły udział dwie firmy. Cena wywoławcza pozostała bez zmian, a zwycięzcą została firma Inpro z Gdańska, która zaoferowała za nieruchomość 5 mln zł netto. To kolejna działka nabyta przez tego dewelopera. Półtora roku temu kupił 1,5-hektarowy teren przy ul. Malborskiej, na którym również ma powstać osiedle mieszkaniowe. Inwestor ma już pozwolenie na budowę pierwszego etapu.

Działki między ul. Warszawską, Szańcową i Kupiecką są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, przewidującym w tym miejscu mieszkaniową zabudowę wielorodzinną z podziemnymi i naziemnymi parkingami.

Nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 r. Z uwagi na lokalizację działki wysokość zabudowy nie może przekroczyć 5 kondygnacji (maksymalnie 25 m), zabudowa działki nie może przekroczyć połowy jej powierzchni, a co najmniej 30 procent ma zająć zieleń.