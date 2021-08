Holiday w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na egzotyczną podróż po której nic już nie będzie takie samo. Szum fal, gorący piasek i ciepły wiatr będzie zwiastowało prawdziwe nieszczęście. Premierowe seanse filmu Holiday od 13 do 26 sierpnia.

Stęsknieni słońca, oddechu i egzotycznego dreszczu emocji Kasia i Tomek wyruszają na wymarzoną podróż na wyspę Bali w Indonezji. Leżąc na rajskiej plaży, są myślami bardzo daleko od swoich obowiązków wynikających z pracy dla wielkich korporacji. Oboje bardzo chcą mieć dziecko, ale wiedzą też, że zanim się to stanie, muszą poradzić sobie ze sobą nawzajem i przepracować istniejące między nimi konflikty. Pewnego dnia postanawiają udać się na wycieczkę w kierunku znajdującego się na wyspie wulkanu i otaczającej go dżungli. Tam poznają przypadkowo spotkanego tajemniczego mężczyznę, który zaprasza ich do swojego domu. Para decyduje się pójść śladem nieznajomego. Atmosfera zagęszcza się z minuty na minutę, a niepokojąca aura coraz bardziej udziela się polskiej parze. Wkrótce nastąpią zdarzenia, które doprowadzą Kasię i Tomka do olbrzymiej wewnętrznej przemiany. Nic nie będzie już takie jak było. Tę podróż na Bali oboje zapamiętają na zawsze.

Reżyseria: Paweł Ferdek

Produkcja Polska

Obsada: Anna Krotoska, Marcin Czarnik, Lucky Moniaga

Czas: 103 minuty

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl