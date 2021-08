Kolejne spotkanie w cyklu Proregion

Zapraszamy wszystkich miłośników regionu na kolejne spotkania w ramach cyklu Proregion. O 17:15 wyświetlimy film „Ostatni mistrzowie kultury ludowej”, a o 18 w ramach Warmia i Mazury - Obraz pokażemy „Zaćmienie + Koniunkcje".

„Ostatni mistrzowie kultury ludowej” powstał w ramach projektu o tym samym tytule. Prezentuje on osoby, które czerpią ogromną pasję z tworzenia niesamowitych prac w drewnie. Film stanowi doskonały wstęp do głębszych rozważań na temat tego, jak kultura powstała na wsi odnajduje się w galopującym świecie, w którym nieobce są słowa komercja, tandeta i kicz.

„Zaćmienie i koniunkcja” to zaprowadzi naszych miłośników daleko w kosmos, by sprawdzić, czym tak naprawdę jest zaćmienie i kiedy powstaje. Zobaczymy również, co oznacza słowo koniunkcja w odniesieniu nie tylko do szeroko pojętej galaktyki, ale przede wszystkim do jasno święcących planet.

Wszystkie projekcje obywają się nowej, niezwykle klimatycznej sali studyjnej. Wstęp na oba wydarzenia jest wolny.