„Nakręcony tata” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na przyjemną i zabawną komedię familijną o tacie, który otrząsa się z kryzysu wieku średniego i ponownie nawiązuje kontakt z rodziną... z Biblią w jednej ręce i telefonem w drugiej. „Nakręcony tata” od 10 do 23 czerwca.

Ben, niespełniony komik, montażysta reality TV, pogrąża się w kryzysie wieku średniego. Umieszczane w Internecie filmiki z jego komediowymi występami nie cieszą się popularnością-do czasu, aż syn nagrywa go próbującego nieudolnie naprawić...spłuczkę sedesową. Dziesięciolatek wrzuca do sieci film, a ten momentalnie staje się viralem i rozpoczyna karierę Bena w mediach społecznościowych jako Selfie Dad. Czy popularność i sukces pozwoli Benowi odzyskać szczęście i rodzine? Może recepty na udane życie powinien poszukać w Biblio, co namolnie podpowiada mu młody współpracownik kształcący się na pastora? A może musi wrócić do młodzieńczych marzeń i uporać się z przeszłością?

Reżyseria: Brad J. Silverman

Produkcja: USA

Obsada: Michael Jr., Dahlia Waingort, Shelby Simmons, Jalon Christian

Czas: 97 min

