Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka zaprasza na drugie sierpniowe spotkanie. W czwartek, 26 sierpnia o godzinie 19 widzowie obejrzą film „Święta, święta i po świętach” – obraz łączący w sobie elementy komedii, dramatu oraz społecznej satyry.

DKF im. A. Munka rozpocznie się od prezentacji ostatniej produkcji, nagrodzonej na Festiwalu Filmów Jednominutowych. Tym razem będzie to „Retkinia-przewodnik” w reżyserii Michała Lejczaka. Natomiast w dalszej kolejności widzowie przeniosą się do Brazylii. Wszystko za sprawą nowego filmu Sandry Kogut. Obraz „Święta, święta i po święta” łączy w sobie elementy komedii, dramatu oraz społecznej satyry. To brawurowo zagrana, rozłożona na trzy kolejne lata opowieść o rażącej i postępującej dysproporcji klasowej z wielkim skandalem politycznym w tle.

Mada pracuje dla bogatej rodziny z Rio de Janeiro, doglądając ich luksusowej rezydencji. Dowodzi domowym personelem, załatwia niezbędne sprawunki, opiekuje się schorowanym nestorem rodu, a po godzinach marzy o rozkręceniu własnego interesu. Liczy, że w realizacji celu pomoże jej stojący na czele familii wpływowy Edgar.

Sytuacja zmienia się diametralnie z chwilą, gdy do rezydencji wchodzi policja, a mężczyzna zostaje podejrzany o udział w największej aferze korupcyjnej w historii Brazylii. W jednej chwili Madá, podobnie jak pozostały personel, pozbawiona zostaje pracy i wynagrodzenia. Coś, co dla wielu byłoby powodem do załamania, dla rezolutnej i zuchwałej bohaterki okaże się niespodziewaną szansą.

reżyseria: Sandra Kogut

produkcja: Brazylia, Francja 2019

czas: 94 min