Tajemnice Saint Tropez w kinie Światowid

Świeża, dobra i przede wszystkim lekka francuska komedia ze śledztwem i porządną aferą kryminalną w roli głównej? Da się zrobić! Co więcej, da się to zrobić na Lazurowym Wybrzeżu i to w iście gwiazdorskiej obsadzie! Premierowe seanse filmu Tajemnice Saint Tropez w Kinie Światowid od 3 do 16 września.

Każdego lata luksusowa rezydencja miliardera Tranchanta i jego żony Eliane gromadzi najznamienitszych gości z całego kraju. Jednak tym razem w nadmorskiej willi pełnej gwiazd i rekinów biznesu nic nie idzie tak, jak powinno. Najpierw tajemniczy wypadek samochodowy, a potem groźby szantażysty – wszystko to sprawia, że Tranchant wraz z małżonką postanawiają wynająć prywatnego detektywa. Niestety trwa sezon urlopowy i do dyspozycji pary pozostaje wyłącznie arogancki i skrajnie niekompetentny Boullin, który, by złapać przestępcę i rozwiązać zagadkę, postanawia podszywać się pod nowo zatrudnionego lokaja bogaczy. Plan detektywa wydaje się doskonały, jednak wkrótce zamieni on wakacje celebrytów w piekło i wywołała chaos, jakiego Saint-Tropez dotąd nie widziało. Reżyseria: Nicolas Benamou Produkcja: Francja Obsada: Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu, Virginie Hocq , Rossy de Palma Czas: 89 min Bilety na film można nabyć: - online - w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30do 20:30 - w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

kino Światowid