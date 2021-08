"Zupa nic" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na ciepłą i zabawną, słodko-gorzką opowieść o świecie, który wszyscy dobrze znamy i za którym tęsknimy - za światem dzieciństwa. Kinga Dębska, reżyserka "Zabawy zabawy" powraca z nowym filmem. Razem z nią cofniemy się do czasów PRLu, by ponownie spotkać się z Martą i Kasią - siostrami, które w hicie "Moje córki krowy" próbowały odbudować swoje relacje. Premierowe seanse od 27 sierpnia do 9 września.

Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) i Elżbieta (Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi (Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha. Reżyser: Kinga Dębska Produkcja: Polska Obsada: Adam Woronicz, Kinga Preis, Ewa Wiśniewska, Katarzyna Kwiatkowska, Rafał Rutkowski, Barbara Papis, Alicja Warchocka Czas: 94 minuty Bilety na film można nabyć: - online - w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30 - w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid