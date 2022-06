„Żywy” w Kinie „Światowid”

Jeśli słuchasz, to Go usłyszysz, a jeśli patrzysz, to Go zobaczysz. On jest i ... jest żywy. "Żywy" to apologia praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu, po obejrzeniu którego zapragniecie podobnego spotkania! To filmowe zaproszenie do odnowienia wiary i spotkania z żywym Bogiem obecnym w Eucharystii; spotkania, które na zawsze odmieni Wasze życie. Gramy od 17 do 30 czerwca.

"Żywy" to prawdziwe historie osób, które stanęły twarzą w twarz z Kimś, kogo wielu nie chce lub nie potrafi zobaczyć. Niewierzący student medycyny, dziewczyna, której chłopak zginął w wypadku, czy młody gangster przeżywają najbardziej zaskakujące i niespodziewane spotkania. Reżyseria: Jorge Pareja Trigo Produkcja: Hiszpania Czas: 80 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

