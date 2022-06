Wygraj wejściówki na wydarzenie tylko dla kobiet

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w dniach 8 – 12 czerwca na wyjątkowe wydarzenie „Być kobietą!”. Różnorodną tematykę i formy prezentacji łączy wspólny mianownik – kobieta. Dla naszych czytelniczek mamy do wygrania wejściówki na wybrane spotkania.

„Być kobietą!” – to wydarzenie skierowane do kobiet, które poszukują odpowiedzi na wiele pytań - Jaka naprawdę jestem? Jak być sobą? Jak być kobietą we współczesnym świecie? Co zrobić, żeby być szczęśliwszą? Jak odnaleźć w sobie spokój i pewność? Jak uzdrowić swoją kobiecość i relacje? Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym? Więcej o wydarzeniu pisaliśmy w tym artykule.

Dla naszych Czytelniczek mamy do wygrania podwójne wejściówki na każde z poniższych spotkań! Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Na które z poniższych spotkań chciałabym się wybrać najbardziej i dlaczego?

Na wiadomości czekamy do piątku (10 czerwca), do godziny 12:00. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Kobieta". Autorki najciekawszych odpowiedzi wygrają podwójną wejściówkę na wybrane wydarzenie.

„Zadbaj o swoje zdrowie ze świadomym oddechem”. Wykład Katarzyny Gilgenast ze Sztuki Kontaktu - Galeria Nobilis piątek (10 czerwca), godz. 18.

- Galeria Nobilis piątek (10 czerwca), godz. 18. „Efektywność osobista i zarządzanie sobą w czasie” Instytut Wolnej Myśli - Galeria Nobilis sobota (11 czerwca), godzina 15.

- Galeria Nobilis sobota (11 czerwca), godzina 15. „Rozpuść emocje w ruchu. Świadomy ruch i grupowa sesja oddechowa”. Warsztat Katarzyny Gilgenast ze Sztuki Kontaktu - Galeria Nobilis sobota (11 czerwca), godzina 17.

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl