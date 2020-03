DPS w Tolkmicku objęty kwarantanną

U jednego z pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku stwierdzono koronawirusa. Placówka została objęta kwarantanną. W środku przebywa ponad 100 pensjonariuszy i personel.

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, na miejsce jadą pracownicy Sanepidu, by przeprowadzić testy na obecność koronawirusa u wszystkich pensjonariuszy i pracowników Domu Pomocy Społecznej. Do czasu uzyskania wyników wszyscy zostali objęci kwarantanną. Wyniki testów mają być znane w sobotę. Informację potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach.

- Nie możemy wypowiadać się w tej sprawie. Tylko przedstawiciele wojewody udzielają oficjalnej informacji - powiedział nam jeden z samorządowców.

- Nie podajemy tak szczegółowych informacji - poinformował nas Krzysztof Guzek, rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego, gdy wysłaliśmy mu SMS-em pytania o szczegóły.

Domem Pomocy Społecznej w Tolkmicku zarządza Starostwo Powiatowe w Elblągu. Korzysta z niego na co dzień ponad 100 pensjonariuszy, którymi opiekuje się około 20 osób. - Moja mama przestała chodzić do pracy, jak tylko pojawiły się pierwsze objawy. Jest w szpitalu w Ostródzie, ma wysoką gorączkę, źle się czuje. Każdy z nas może nosić wirusa w sobie i o tym nie wiedzieć - mówi syn chorej na koronawirusa pracownicy DPS, który do nas zadzwonił po publikacji artykułu.

Od redakcji: Publikujemy tę informację nie dla sensacji, ale po to, by po raz kolejny przestrzec mieszkańców, by zostali w domach i nie narażali siebie i innych na ryzyko zakażenia koronawirusem.