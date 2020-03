Imprezy masowe odwołane przez premiera

Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego wszystkie imprezy masowe w Polsce zostały odwołane W przypadku wydarzeń sportowych mogą być one rozgrywane bez udziału publiczności. W Elblągu kibice nie obejrzą na żywo sobotniego meczu Startu Elbląg W przypadku Concordii i Mebli – Wójcik czekamy na decyzję klubów. Olimpia w Stalowej Woli również zagra przy pustych trybunach.

- Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych- poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej (10 marca) konferencji prasowej.

Portal gazeta.pl poinformował, że Minister Sportu i Turystyki Danuta Dmowska-Andrzejuk zarekomendowała odwołanie wszystkich imprez sportowych: „niekoniecznie w skali masowej, tych mniejszych też, ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem. Będziemy wspierać polskie związki sportowe w podjętych krokach. Mówimy nie tylko o imprezach sportu wyczynowego, ale również imprezach dzieci i młodzieży. Rekomendujemy też niewyjeżdżanie polskich sportowców.” - możemy przeczytać na portalu gazeta.pl.

Co to oznacza dla elbląskich kibiców?

Superliga piłki ręcznej kobiet poinformowała w swoim oświadczeniu, że mecze najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce ręcznej zostaną rozegrane bez udziału publiczności. W związku z tym najbliższy mecz Startu Start Elbląg poinformował, że najbliższy mecz elbląskich szczypiornistek (14 marca z Młynami Stoi sław Koszalin) odbędzie się bez udziału publiczności. Spotkanie będzie można obejrzeć w internecie.

Meble Wójcik w sobotę grają z SMS ZPRP Gdańsk w rozgrywkach I ligi piłkarzy ręcznych. Prawdopodobnie (ostateczna decyzja ma być znana dziś (10 marca) wieczorem) spotkanie będzie rozegrane bez udziału publiczności.

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że rozgrywki piłkarskie Totolotek Pucharu Polski, pierwszej i drugiej ligi oraz niższych klas rozgrywkowych nie mogą mieć charakteru imprez masowych aż do odwołania.

Olimpia Elbląg w najbliższą sobotę rozegra mecz ze Stalą Stalowa Wola – tego spotkania również nie obejrzą kibice. Prawdopodobnie mecz będzie można oglądać za pośrednictwem platformy tvcom, decyzję o transmisji podejmie jednak klub ze Stalowej Woli. Jeżeli decyzja premiera nie zostanie odwołana lub złagodzona to mecz pomiędzy Olimpią, a Resovią Rzeszów (21 marca) również odbędzie się bez udziału kibiców. O decyzjach będziemy informować na bieżąco. Na dziś nie ma decyzji, co do meczów Akademii Olimpii, co oznacza, że na te spotkania można wejść.

W przypadku Concordii Elbląg, zarząd klubu decyzję w sprawie kibiców podejmie jutro (11 marca). Mecze pomarańczowo – czarnych nie są jednak zgłaszane jako imprezy masowe. Siatkarki Truso mecze o utrzymanie rozpoczną 21 – 22 marca.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji odwołał zajęcia „Aktywuj się z MOSiR-em” i zajęcia na basenie dla seniorów. Szczegóły tutaj. Odwołane zostało także czwartkowe Elbląskie Święto Sportu.

- Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzania niektórych imprez masowych, zwłaszcza sportowych, bez udziału publiczności. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie, w tym potwierdzanie, że dana impreza masowa mimo otrzymania stosownego zezwolenia nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przeprowadzona bez udziału publiczności, tak, by nie było konieczne jej przerywanie na podstawie art. 34a ww. ustawy - napisał w swoim komunikacie wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Czym jest impreza masowa?

Zgodnie z ustawą imprezą masową jest impreza, w której bierze udział minimum 1000 osób, jeżeli impreza organizowana jest na stadionie lubi innym obiekcie nie będącym budynkiem. W przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 500 osób. Imprezą masową nie są imprezy „organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub winnych podobnych obiektach; organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami; organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, sportowych; organizowane dla sportowców niepełnosprawnych, powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym; organizowane na terenie otwartym, zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.” - możemy przeczytać w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Sytuacja jest jednak dynamiczna. Jeżeli będzie taka potrzeba, to podejmowane będą kolejne ograniczenia. W Polsce, jak dotąd, potwierdzono 20 przypadków koronawirusa. W poniedziałek po południu Ministerstwo Zdrowia informowało, że 467 osób w kraju jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; 1014 osób objęto kwarantanną, a 7110 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

- Jak do tej pory sytuacja nie wygląda źle, biorąc pod uwagę, że jesteśmy 38 - milionowym społeczeństwem, to tych zachorowań procentowo jest bardzo niewiele. Musimy się jednak z tym liczyć, że będzie następowało rozszerzanie się wirusa - mówił prezydent Andrzej Duda po dzisiejszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Aktualizacja z wtorku z 18:30.

ZKS Olimpia Elblag zawiesił sprzedaż biletów na mecze pierwszej drużyny Olimpii rozgrywane w Elblągu. Decyzja obowiązuje do odwołania.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce podjął decyzję o rozgrywaniu meczów piłki ręcznej bez udziału publiczności. Decyzja obowiązuje do odwołania. W związku z tym mecze Mebli - Wójcik odbywać się będą przy pustych trybunach. Klub zapowiedział relację tekstową z najbliższego meczu z SMS ZPRP Gdańsk swojej stronie na Facebooku.

Aktualizacja ze środy (11 marca) o godz. 15:20

Zostaje wstrzymane rozpoczęcie rozgrywek rundy wiosennej wszystkich szczebli i kategorii wiekowych Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej zaplanowane na najbliższy weekend – 14/15 marca 2020 roku.