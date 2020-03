Władze wprowadziły stan epidemii

30 tys. zł kary będą płacić osoby, które nie stosują się do zasad kwarantanny. Szkoły zostają zamknięte do 12 kwietnia, czyli do Wielkanocy. Wojewodowie będą mogli zarządzać na podległym sobie obszarze personelem medycznym i innymi osobami mogącymi pomóc w powstrzymaniu epidemii. To tylko niektóre zmiany, wprowadzone od dzisiaj w Polsce. Ministrowie zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji podpisali rozporządzenie o wprowadzeniu stanu epidemii na terenie całego kraju.

- Ogłoszenie stanu epidemii w kraju jest trudną decyzją, ale jak popatrzymy na liczbę osób, która umiera codziennie we Francji czy Włoszech, to myślę, że te trudne decyzje, odpowiedzialne zachowania Polaków, ratują życie - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski na dzisiejszej konferencji prasowej. - Będziemy mieli w najbliższych dniach tysiąc, dwa tysiące zakażonych. W ciągu kilkunastu dni to może być 10 tysięcy, mówienie o efektach, kiedy to się skończy, jest gdybaniem. Minister zdrowia Łukasz Szumowski i minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podpisali rozporządzenie, w którym wprowadzili w Polsce stan epidemii. Oznacza to nałożenie nowych obowiązków i prerogatyw, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Obecnie wykonano ponad 13 tys. testów. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia w Polsce jest 411 zarażonych. Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii? Minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie swoich województw, będą mogli delegować do pracy na tym obszarze personel medyczny, ale też inne osoby, które pomogą powstrzymać epidemię - poinformowało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze. Wzrosła też wysokość kary za niedotrzymanie warunków kwarantanny - do 30 tys. zł. Doprecyzowano ograniczenia w funkcjonowaniu branży transportowej, w galeriach handlowych i w przedsiębiorstwach. W galeriach handlowych zostaną otwarte sklepy spożywcze i apteki. Będzie można również kupić środki czystości. Szkoły zostają zamknięte do Wielkanocy (12 kwietnia). - Wprowadzimy obowiązek realizowania podstaw programowych od 25 marca tak, aby nauczycieli mogli w systematyczny sposób przekazywać wiedzę, kontaktować się z uczniami, a także wystawiać oceny - zapowiedział Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, na dzisiejszej konferencji prasowej. Wybory prezydenckie mają odbyć się zgodnie z planem - pierwsza tura 10 maja, ewentualna druga dwa tygodnie później.

SM