Aleksandry wręczone

Odczytanie orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru, część artystyczna z utworami muzycznymi wykonywanymi przez aktorów i oczywiście Aleksandry – tak wyglądał wczorajszy wieczór w elbląskim teatrze.

- Międzynarodowy Dzień Teatru to nie tylko okazja do świętowania, ale także moment refleksji nad rolą teatru w życiu społeczeństwa, nad jego zdolnością do inspirowania, poruszania, prowokowania i skłaniania do myślenia - mówił wczoraj Paweł Kleszcz, dyrektor Teatru im. A. Sewruka.