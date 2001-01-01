Co będzie się działo podczas Ogrodów Polityki

Za miesiąc rozpoczyna się 17. edycja Ogrodów Polityki w Elblągu. Biblioteka Elbląska właśnie opublikowała program imprezy.

Ogrody Polityki powracają do Elbląga po kilkuletniej przerwie. 17. edycja imprezy odbędzie się w dniach 5-7 września w Bibliotece Elbląskiej i na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Właśnie opublikowano jej program.

5 września (piątek)

17:00 – Kanon lektur czy kanon kultury? – panel dyskusyjny

prowadzenie: red. Mirosław Pęczak / Tygodnik POLITYKA

goście: prof. Izolda Kiec, prof. Grzegorz Leszczyński

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska

wstęp wolny

19:30 – Koncert: Łona x Konieczny x Krupa + support: Senny

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

wydarzenie biletowane

6 września (sobota)

17:00 – Wszystkie nasze traumy, czyli jak przeszłość determinuje nam przyszłość – panel

dyskusyjny;

prowadzenie: red. Karolina Lewicka / Radio TOK FM

goście: prof. Michał Bilewicz, prof. Przemysław Czapliński

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska

wstęp wolny

19:30 – Koncert: Lech Janerka

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

wydarzenie biletowane

21:00 – Spektakl: "Silence – Cisza w Troi" – Teatr Biuro Podróży

Plac przy Moście Niskim, Bulwar Zygmunta Augusta

wstęp wolny

7 września (niedziela)

16:00 – Rozmowy przyżyciowe o słowach i ludziach – spotkanie autorskie z Pawłem Sołtysem

prowadzenie: red. Bartek Chaciński / Tygodnik POLITYKA

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska

wstęp wolny

Czytanie performatywne prozy autora – aktorzy Teatru im. Sewruka

17:00 – Koncert Brass Federacja

Start: Brama Targowa, przemarsz przez Stare Miasto

wstęp wolny

18:00 – Jazz Band Młynarski-Masecki

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

wydarzenie biletowane

Bilety na koncerty Ogrodów Polityki można kupić w serwisach internetowych, m.in. w kupbilecik.pl