Co zrobić z formami przestrzennymi?

Radny Piotr Opaczewski chciałby przeniesienia formy przestrzennej z Modrzewiny w bardziej reprezentacyjne miejsce. Temat: gdzie mają stać elbląskie formy, wraca co kilka lat. A jakie zdanie na ten temat mają nasi Czytelnicy?

Przypomnijmy: radny Piotr Opaczewski (ob. niezależny, wszedł z listy Prawa i Sprawiedliwości) wystosował do prezydenta Elbląga interpelację ws. formy przestrzennej Kaoru Matsumoto znajdującej się w sąsiedztwie siedziby Elbląskiego Parku Technologicznego.

„Zlokalizowanie rzeźby w części przemysłowej Elbląga jest moim zdaniem nietrafione. Dziś mało kto z samych elblążan o niej wie, a mogłaby stanowić kolejną atrakcję turystyczną naszego miasta, być może nawet dla turystów z kraju ojczystego Kaoru Matsumoto – Japonii” - czytamy w interpelacji radnego. Więcej pisaliśmy o interpelacji tutaj.

Umiejscowienie tej akurat formy przestrzennej na Modrzewinie (na wzniesieniu) nie jest przypadkowe. Forma, aby pokazać pełnię swojej możliwości potrzebuje wiatru.\

- Jarek Denisiuk [ówczesny dyrektor Galerii EL – przyp. SM] chciał stworzyć kilka form nawiązujących do ruchu, acz niekoniecznie ruchomych. W 2014 r. powstała forma japońskiego twórcy Kaoru Matsumoto; znajduje się w sąsiedztwie Elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie. Forma przy wietrze wykonuje bardzo ciekawe akrobacje, przy czym jest bardzo cicha. Dostaliśmy gwarancję, że do końca jego życia będzie działać. Artysta słynie z tego, że wykonuje monumentalne formy przestrzenne poruszane wiatrem. To jest jedyna rzeźba Kaoru Matsumoto wykonana w Europie. Generalnie raczej tworzy w Australii, Japonii, Stanach Zjednoczonych, krajach Ameryki Południowej – mówił Maciej Olewniczak w wywiadzie „Ujawniamy kolejne formy” na łamach naszej gazety.

- Rzeźba w przestrzeni zamkniętej, jak muzeum, jest wyłączona z naszego codziennego życia. Rzeźba usytuowana w plenerze, w przestrzeni publicznej, w mieście obcuje z otoczeniem, z życiem codziennym mieszkańców. I w tym tkwi właściwa jej wartość - mówił w 2014 roku Kaoru Matsumoto na uroczystym odsłonięciu rzeźby w listopadzie 2014 r.

„Matsumoto postanowił nie stwarzać ruch, ale go wywoływać. I tak od dziesięciu lat powstają jego kinetyczne rzeźby wiatrowe. Artysta uważa, że nie musi tłumaczyć widzowi, co rzeźba sobą przedstawia, zostawia to wrażliwości odbiorcy, a kinetyzm rzeźby powoduje, że uczestniczy on w pewnym sensie w akcie twórczym. W Europie ten rodzaj sztuki jest mało znany. Rzeźby kinetyczne zobaczyć można w Holandii i Niemczech.” - pisaliśmy w tekście „Rzeźba japońskiego artysty powstaje w Elblągu” w listopadzie 2014 r.

Park form przestrzennych

Radny proponuje przeniesienie formy w inne miejsce (bardziej reprezentacyjne), ewentualne stworzenie parku/skwerku z japońską roślinnością oraz stylizowaną architekturą. Co na to urzędnicy? Na razie analizują. „Przeniesienie rzeźby Kaoru Matsumoto (…) wymaga uzyskania opinii kilku komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych Miastu. W tej sprawie wystąpiliśmy m.in. do Centrum Sztuki Galeria EL, Departamentów Promocji i Turystyki, Gospodarki Miasta, Urbanistyki i Architektury oraz Zarządu Zieleni Miejskiej. Ze względu na charakter dzieła, analizowane są możliwe nowe lokalizacje, a sprawą zajmuje się Miejska Komisja Urbanistyczna.

Przypomnijmy, że pięć lat temu dyskutowana była koncepcja utworzenia parku form przestrzennych. Pojawiła się ona w Studium Rozwoju Miasta Elbląga 2020+ przedstawioną przez krakowską firmę Eskadra w 2020 r.

- Składają się one [formy przestrzenne – przyp. SM] na wybitną oryginalność Elbląga i budują jego współczesną tożsamość. Jest sugestia, by być może przenieść niektóre formy przestrzenne w jedno miejsce, aby powstał park tych form z dobrze opisaną historią pana Gerharda Jürgen Blum-Kwiatkowskiego, twórcy Biennale Form Przestrzennych – wyjaśniał Mateusz Zmyślony, szef firmy Eskadra na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta elbląskiej Rady Miejskiej w maju 2020 r.

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Temat parku form przestrzennych wrócił na posiedzeniu ww. komisji w grudniu 2020 r.

- Część form jest zaliczana do szlaku, ale część stoi w mieście. Czy na przykład nie pomyślano o tym, aby je gdzieś zgromadzić w jednym miejscu? Stworzyć park form przestrzennych? Byłaby to atrakcja turystyczna, a same formy byłyby pod kontrolą – mówiła radna Dwojakowska, ówczesna radna z KWW Witolda Wróblewskiego.

- One nie miały powstać w jednym miejscu. Miały być galerią otwartą, na całym terenie miasta. Musiałby to być przede wszystkim odpowiedni teren, formy musiałby być odpowiednio w niego wkomponowane. Muszą być też pieniądze. Myślę, że nie jest to najważniejsza potrzeba, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta. Temat może wart jest przemyślenia, ale nie w tym momencie - mówił Adam Jocz, w 2020 r. dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki w ratuszu.

Dodajmy, że elbląskie formy przestrzenne wielokrotnie zmieniały swoją pierwotną lokalizację. W wielu przypadkach miejsce postawienia formy miało znaczenie, dziś po kilkunastu zmianach lokalizacji, niewielu elblążan pamięta, gdzie dana forma stała „na początku”. Najwięcej form przestrzennych możemy zobaczyć na dziedzińcu i w okolicach Galerii EL.

Mural

Na dzisiejszej (25 września) sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie muralu dotyczącego formy przestrzennej. Na jego wykonanie zaplanowano 51 tys. zł, w tym z budżetu marszałka województwa pozyskano 25,5 tys. zł. „Nowo powstały mural umożliwi bliższe zapoznanie się z historią form przestrzennych zarówno przez współczesnych mieszkańców Elbląga, którym w większości historia i idea Biennale Form Przestrzennych niekoniecznie jest znana, ale również przez odwiedzających miasto turystów, zarówno tych krajowych jak i zagranicznych. Dzięki połączeniu tradycyjnego muralu z nowoczesnymi technologiami, turyści, a także mieszkańcy Elbląga będą mogli odkrywać historię form przestrzennych w sposób interaktywny. Kody QR wzbogacą doświadczenia artystyczne, oferując dodatkowe informacje, zdjęcia, a może nawet filmy, które będą opowiadać o Biennale Form Przestrzennych i ich znaczeniu” - możemy przeczytać w materiałach, które otrzymali elbląscy radni.

Mural miałby powstać na budynku przy ul. Tamka 15. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, lokalizacja nie jest jeszcze potwierdzona, być może mural powstanie w innym miejscu.

Przypomnijmy, że w Elblągu funkcjonuje szlak form przestrzennych, w 2007 r., światło dzienne ujrzał też rozszerzony przewodnik po elbląskich formach przestrzennych autorstwa Jarosława Denisiuka, ówczesnego dyrektora Galerii EL.

Naszych czytelników zapraszamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach, czy i jak rozpropagować elbląskie formy przestrzenne w świadomości elblążan i turystów. Zachęcamy też do lektury wywiadu z Maciejem Olewniczakiem z Galerii EL, "Ujawniamy kolejne formy" której tematem są formy przestrzenne