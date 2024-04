Gorący wieczór z tangiem

Elbląskim kameralistom w sobotni (27 kwietnia) wieczór towarzyszyli wokalistka Olga Avigail oraz zespół Tango Attack. W ich wykonaniu mogliśmy wysłuchać polsko-żydowskie, przedwojenne tanga. Zobacz zdjęcia.

- To dzieje się dzięki temu, że macie państwo tutaj prawdziwy skarb, brylant, diament w koronie Elbląga, czyli Elbląską Orkiestrę Kameralną - tymi słowami rozpoczął muzyczny wieczór Hadrian Tabęcki, jeden z członków zespołu Tango Attack - Przed wojną mieliśmy wspaniałe życie koncertowe, wspaniałe utwory i twórców. Tak się składa, że prawie 90 procent autorów, których uważamy za naszych, piosenek, które uważamy za nasze powstawało w środowisku wybitnych kompozytorów polsko-żydowskich.

Koncert rozpoczęło "Tango Milonga", którego kompozytorem jest Jerzy Petersburski. Do świata tanga melomanów przenieśli: wokalistka Olga Avigail, zespół Tango Attack w składzie: Hadrian Tabęcki (fortepian), Grzegorz Bożewicz (bandoneon), Piotr Malicki (gitara) oraz Elbląska Orkiestra Kameralna.

Olga Avigail Mieleszczuk to wokalistka i akordeonistka. Jest inicjatorką wielu projektów promujących wielokulturowość, w których biorą udział artyści z Polski i Izraela. Wraz z grupą zaprzyjaźnionych muzyków w 2013 r zrealizowała projekt "Pieśni Żydowskiego Polesia", który później został uwieczniony na debiutanckiej płycie. To przywołanie obrazu utraconego świata pogranicza kultur, w którym język jidysz przeplata się z polskim, a chasydzkie niguny z głosem pasterki. Projekt ten miał swoją premierę w Lincoln Center w Nowym Jorku. Był również prezentowany na festiwalach muzyki żydowskiej na całym świecie (USA, Kanada, Izrael), jak również w Polsce. Kolejnym krokiem artystki było zwrócenie się w kierunku muzyki miejskiej. „Li-La-Lo” to nazwa drugiej płyty Olgi Avigail Mieleszczuk, a jednocześnie muzycznego kabaretu powstałego w Tel Awiwie w 1944 roku z inicjatywy pianisty i kompozytora Mosze Wileńskiego i poety Natana Altermana, którzy wyemigrowali do Palestyny z Warszawy. Projektem, który realizuje Olga Avigail Mieleszczuk jest "Yiddish Tango", do którego artystka zaprosiła mistrzów interpretacji tanga w Polsce - zespół Tango Attack. Razem stworzyli nowe aranżacje przedwojennych tang opartych na tradycji, ale już w bardziej nowoczesnej formule.

Koncert odbył się w szkole muzycznej. Usłyszeć mogliśmy m. in.: "Abram, ja ci zagram", gdzie autorem słów jest Julian Tuwim, czy "Bal na gnojnej", gdzie autorami tekstu są Julian Krzewiński i Leopold Brodziński.

