„Lato w Formie” po raz ósmy

Jak co tydzień dokonujemy przeglądu wydarzeń, które odbędą się w weekend w ramach „Lata w Formie”. Co nas czeka w mieście?

Piątek (20 sierpnia) zaczynamy na sportowo, bo o 10 odbędą się zajęcia dla dzieci Fit Kids na polanie w Bażantarni. Również w Bażantarni – o godz. 11 – „Letnia tabata”.

O godz. 18 z hukiem uderza kolejna Letnia Fala Dźwiękowa. Na dziedzińcu Centrum Sztuki Galerii EL znów odbędą się artystyczne pojedynki w ramach Grafataku, a później (ok. 20) koncert Buba Badjie Kuyateh Trio.

- Buba Badjie Kuyateh to wirtuoz kory i kompozytor. Urodzony w 1982 roku w Gambii w szanowanej rodzinie griotów (muzyków) rozpoczął naukę gry na korze w wieku 7 lat. 'Jali Buba' stał się jednym z najbardziej popularnych muzyków w Gambii występując ze swoją grupą Nyodemaa Band. Jest również nauczycielem kory oraz organizatorem muzycznych wypraw do Gambii. W 2012 roku przyjechał do Polski. Choć jego korzenie muzyczne to tradycyjna muzyka afrykańska jest on artystą otwartym na wszelkie fuzje kory tradycyjnej z muzyką współczesną, jazzem i funkiem – informują organizatorzy. Więcej dowiemy się tutaj.

O 18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się z kolei spotkanie autorskie z Mirosławem Wlekłym.

- Mirosław Wlekły, autor biografii Tony’ego Halika i Garetha Jonesa oraz reportaży: „Raban. O kościele nie z tej ziemi” i „All inclusive. Raj, w którym seks jest bogiem” będzie gościem Biblioteki Elbląskiej – czytamy w zapowiedzi wydarzenia. Piątkowe spotkanie będzie poświęcone książce „Górski. Wygramy my albo oni”.

Piątek kończy sportowy akord, czyli nocny turniej koszykówki ulicznej, który odbędzie się na torze Kalbar w godz. 19-23. Szczegóły i warunki uczestnictwa w turnieju znajdziemy tutaj.

21 sierpnia zaczyna się "Sobotą z tenisem" na Kalbarze (godz. 9-12). Od 10 do 13 potrwa kolejna Szkicologia w Galerii EL. W parku Traugutta odbędą się z kolei zajęcia "Joga na polanie" (wejście do parku od strony ZPSM, godz. 11-11:45).

"Sobota z przewodnikiem" wystartuje tym razem o godz. 12 z przystanku tramwajowego na Placu Słowiańskim. Uczestnicy przejadą się zabytkowym Konstalem, o którym opowie przewodnik Karol Wyszyński.

Również od 12, w Bibliotece Elbląskiej będzie można zajrzeć do wyjątkowej pracowni.

- Michał Szymański z Pracowni Alchemika wystąpi z dwoma pokazami: destylacji napojów wysokoprocentowych i przemiany ołowiu w złoto. Wstęp wolny. Wydarzenie odbędzie się na zakończenie wystawy „Druki medyczne w zbiorach Biblioteki Elbląskiej: anatomia i chirurgia” (we wrześniu otworzymy nową wystawę prezentującą kolejną kolekcję druków ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej). Po wystawie starodruków poświęconych zbiorom medycznym oprowadzi chętnych Radosław Kubus – podają organizatorzy. Program i więcej informacji pod tym linkiem.

Od 14 do 17 przed Ratuszem Staromiejskim odbędzie się kolejny "Przystanek Starówka" z MDK. O 21 na kinomaniaków czeka kolejne "Letnie kino pod chmurką". Na dziedzińcu muzeum będzie można obejrzeć film "Gra o wszystko".

- „Gra o wszystko” to film oparty na faktach opowiadający historię światowej klasy zawodniczki w narciarstwie, Molly Bloom. Zdobyła ona fortunę nie dzięki nartom, a dzięki kartom. Przez 10 lat prowadziła najbardziej ekskluzywny, nielegalny klub pokerowy w USA, w którym gościły m.in. gwiazdy Hollywood – informuje o wydarzeniu elbląski ratusz.

Niedzielę, 22 sierpnia, warto rozpocząć od odwiedzin na Placu Jagiellończyka, gdzie odbędzie się piknik rodzinny „Strefa Bezpieczeństwa Compensy".

- Kampania organizowana jest przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Jej podstawowym celem jest rozpowszechnienie wśród użytkowników dróg wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po autostradach i trasach szybkiego ruchu oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Kampania ma charakter ogólnopolski i jest przeprowadzana w dwunastu miastach w Polsce oraz na autostradach A1 i A2. – czytamy w zapowiedzi. Dla uczestników zaproponowano liczne atrakcje, jak pokazy, strefa aktywnego wypoczynku, możliwość sprawdzenia refleksu, zabawy edukacyjne dla dzieci itp. Impreza potrwa od 10 do 17.

O 11 na boisku na Saperów odbędzie się z kolei "Rodzinny piknik lekkoatletyczny".

- Zawody rozpoczną się o godz. 11, a zapisy chętnych będą przyjmowane od godz. 10. Udział w zawodach jest bezpłatny. Uczestnicy pikniku, w zależności od wieku, będą mogli poznać smak lekkoatletycznej rywalizacji w biegach na 60 i 300 metrów, skoku w dal i rzucie piłeczką palantową lub pchnięciu kulą. Zaplanowany jest również rodzinny bieg sztafetowy (3x330 m). Najlepsi zostaną uhonorowani medalami, przewidziano również specjalne nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników, którzy zostaną wyłonieni na podstawie tabel lekkoatletycznych – zapraszają organizatorzy. Więcej pod tym linkiem.

O 11 startują także zawody "Góralem na Chrobrego", oczywiście przy Górze Chrobrego (biuro zawodów czynne od 9).

- Impreza będzie kolejną propozycją dla rowerzystów w ramach cyklu Wakacje z MOSiR-em 2021. W porównaniu do poprzedniej edycji, będzie jednak bardziej urozmaicona. Podczas tego wydarzenia odbędą się bowiem zawody dla dzieci i wyścig dla młodzieży i dorosłych – czytamy w zapowiedzi. Szczegóły tutaj.

Od 11 do 14 potrwają kolejne "Łucznicze niedziele" na dziedzińcu elbląskiego muzeum.

O 16 rozpoczyna się tegoroczne pożegnanie z Letnim Salonem Muzycznym. Najpierw o 16 wernisaż prac Alicji Król "Żuławy okiem wiedźmy", a od 17 w muszli koncertowej w Bażantarni przed elbląską publicznością zaprezentuje się kwintet dęty Hubertus w koncercie "Muzyka lasem inspirowana".

- W Bażantarni zespół wystąpi w składzie: Radosław Kornas – trąbka, parforce horn, pless, Marta Prądzinska - trąbka, parforce horn, pless, Patryk Wrąbel – tuba, parforcehorn, Michał Wojtyła – puzon, parforcehorn, Łukasz Tryc - saksofon tenorowy – czytamy w zapowiedzi.

Weekend zakończy koncert Błażeja Króla.

- Król to zdobywca Fryderyka i Paszportu „Polityki”, a można go było usłyszeć m.in. podczas Męskiego grania 2020 – podają organizatorzy. Start o 20 na placu katedralnym.