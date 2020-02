Nareszcie weekend: Bieg Wilczym Tropem i spotkanie z operetką

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu i okolicy.

Czas leci i w ten weekend wkroczymy już w wiosenny miesiąc. A co ciekawego będzie się działo w mieście?

W piątkowy wieczór dwa interesujące koncerty. W spółdzielni mieszkaniowej "Zakrzewo" spotkanie z primadonną polskiej operetki Elżbietą Ryl-Górską, śpiewaczką operetkową, pedagogiem muzycznym (początek spotkania godz. 17, wstęp wolny), a kilka godzin później w Mjazzdze wystąpi zespół Groovno, grupa pięciu doświadczonych muzyków, którzy zapewniają koncertowe szaleństwo i maja nieobliczalne groopies. Wieczni debiutanci, którzy chcą pokazywać, o co chodzi w dobrej zabawie na scenie i jak sklejone dźwięki dają elegancki groove.

W sobotę, 29 lutego okazja lepsza niż Sylwester, bowiem kolejna taka impreza może trafić się dopiero za 28 lat! Wtedy ostatni i dodatkowy dzień lutego także przypada w sobotę. W Mjazzdze szykuje się sensacyjna potańcówka z przewagą hitów guilty pleasures czyli "trochę się wstydzę, że to znam, ale potańczyć owszem".

W niedzielę (1 marca) o godz. 12 w Bażantarni odbędzie się Czwarty Bieg Wilczym Tropem. Zaprawieni biegacze pobiegną na trasie 10 km.

A co będzie dziać się w świecie sportu w ten weekend? Przed elbląskimi kibicami zagrają szczypiornistki Startu i ich koledzy z Wójcika. Ligowe rozgrywki wznawiają piłkarze nożni Olimpii. Zespół Adama Noconia pierwszy mecz w 2020 roku zagra w Łodzi z tamtejszym Widzewem. Więcej przeczytasz w tym artykule.

Dziś będzie pochmurno, ale w sobotę zaświeci słońce, a w niedzielę na termometrach prawie 10 stopni.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.