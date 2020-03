Nareszcie weekend: Elaktywny Dzień Kobiet, koncert EOK i Tre Voci oraz turniej dla Piotra

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu i okolicy.

Już tylko kilka godzin dzieli nas od weekendu. Co ciekawego będzie działo się w mieście tym razem?

W piątek, 6 marca o godz. 15 w Filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej Kostka na osiedlu Zawada fizjoterapeutka Elżbiet Szarko opowie rodzicom małych dzieci jak radzić sobie z niemowlętami i nieco starczymi dziećmi. Na zajęcia obowiązują zapisy.

Piątkowy wieczór można zarezerwować na koncert, najlepiej w Galerii EL. Na scenie pojawi się artysta, który przybywa z bardzo daleka, a jego świetne piosenki doczekały się kilku milionów odsłon w serwisach internetowych. Start o godz. 20.

Ludzi o wielkich sercach zachęcamy do udziału w Charytatywnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lepszy Elbląg. Turniej dedykowany jest Piotrowi Dłuszczakowskiemu. Odbędzie się w sobotę, 7 marca, o godz. 9 w III Liceum Ogólnokształcącym.

W niedzielę przypada Dzień Kobiet. Nie zapomnijmy więc wręczyć naszym paniom tulipana lub róży. Może być także goździk.

Tego dnia odbędzie się w Elblągu półmaraton leśny: bieg na 7 km, zawody nordic walking, bieg z przeszkodami OCR i zajęcia rekreacyjne. To wszystko czeka na uczestników Elaktywnego Dnia Kobiet, który odbędzie się w Bażantarni w niedzielę, 8 marca.

Dzień Kobiet to znakomita okazja, aby trafić do serca płci pięknej. Jak? Oczywiście przez muzykę i to w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej oraz „tenorów nowej generacji” – Tre Voci. Wojciech Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj – trzy różne charaktery i temperamenty, jedna artystyczna przyjaźń. Ich koncerty to fuzja klasyki i rozrywki, przepełniona elegancją i okraszona humorem przez wielkie „h” – nie inaczej będzie 8 marca w elbląskiej Hali Sportowo-Widowiskowej.

A co słychać w świecie sportu? Na ten moment długo czekali kibice Olimpii. W końcu, po kilkunastu tygodniach przerwy, elblążanie zagrają na własnym boisku. III-ligowe rozgrywki wznowią piłkarze Concordii, jednak pierwszy mecz zagrają na terenie rywala. Wyjazdowe mecze czekają też Start i Wójcika. W naszym mieście będzie można wziąć udział w biegu z okazji Dnia Kobiet. Więcej przeczytasz w tym artykule.

Powoli zbliża się wiosna. Odczujemy to także w ten weekend. W sobotę niestety popada, ale w niedzielę zaświeci słońce.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.