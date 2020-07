Nareszcie weekend: kino w samochodzie, pod chmurką i Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu.

Weekend zaczyna się pochmurnym piątkiem, jednak nie powinno padać. W sobotę musimy liczyć się z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, za to niedziela zapowiada się słonecznie.

Zaczynamy od Nowej Pasłęki, w której w dniach 24-25 lipca odbędą się kolejne, już XVIII Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego. Impreza sportowa odbywa się w ramach Dni Nowej Pasłęki, a więcej informacji można znaleźć tutaj.

Co będzie działo się w Elblągu od 24 do 26 lipca? W piątek o 19 wernisaż w nowo powstałej Galerii Pracownia: do gospodarzy tego miejsca, Karoliny Kardas i Janusza Kozaka, których prace (i sam proces ich powstawania) można oglądać w galerii na co dzień (wtorek-niedziela , godz. 12-18), w piątkowy wieczór dołączy Agata Przyżycka, malarka, absolwentka ASP w Gdańsku, zajmująca się m. in. malarstwem nowoczesnym. Wernisaż będzie okazją do zapoznania się z jej artystycznym cyklem... "Kebaby". Nazwa jest ironiczna, bo "cykl odnosi się do bazarowych standardów, składa się z kwadratowych, pstrych prac, które swą krzykliwością schlebiać miały niskim gustom aspirującego mieszczaństwa", o czym informuje facebookowe wydarzenie dotyczące wernisażu. A skoro Galeria Pracownia to nowe miejsce na artystycznej mapie Elbląga, przypomnijmy jeszcze, że znajduje się ona przy ul. Stary Rynek 11A.

Wyjątkowo w piątek na elblążan czeka również „Kino pod chmurką” - na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego, ok. godz. 21.30 będzie można obejrzeć film „Cudowny chłopak”, wzruszający komediodramat o Auggie'm (w tej roli Jacob Tremblay), 10-latku ze zdeformowaną twarzą, który próbuje odnaleźć się w środowisku rówieśników. W roli rodziców chłopca: Julia Roberts i Owen Wilson. „W związku ze złagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem informujemy, że nie obowiązują już wejściówki na seans. Wchodzącym nadal będzie mierzona temperatura, więc prosimy o wcześniejsze przybycie na seans. Osoby, u których pomiar wykaże ponad 37 stopni, nie będą mogły wejść na teren muzeum" – zaznaczają organizatorzy wydarzenia. Wstęp na seans wolny.

W sobotę o 9 piknik sportowy na boisku w Kadynach: Dąb Kadyny świętuje nim swoje dziesięciolecie. Główną atrakcją będzie I Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa KS Dąb Kadyny, oprócz tego na uczestników czeka strzelanie z pistoletu, rzut podkową, gry i zabawy dl dzieci i dorosłych i... grill.

W Elblągu dzień zaczynamy... spacerowo, bo to kolejna "Sobota z przewodnikiem PTTK". Na parkingu przy dawnym ZSZ nr 1 (ul. Zamkowa) o godz. 10 spotkają się wszyscy chętni, by poznać kolejną część historii elbląskich mostów. Entuzjastów historii naszego miasta będzie oprowadzał Karol Wyszyński.

Sobota to także Dzień Bezpiecznego Kierowcy, a co za tym idzie – dzień rodzinnego festynu na torze Kalbar. Co będzie się działo? "Na torze Kalbar dostępnych będzie wiele ciekawych atrakcji związanych z bezpieczeństwem i dobrą zabawą dla naszych pociech. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego udostępni swój symulator zderzeń oraz alkogogle. Przy stoisku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu będzie można sprawdzić z bliska, jak wygląda nowoczesny radiowóz czy posłuchać wykładu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i zapobieganiu uzależnieniom" – informuje MOSiR, główny organizator imprezy. Opróćz tego na uczestników festynu czekają tor przeszkód dla wrotek, rolek, hulajnóg i rowerków (a może raczej: dla ich użytkowników), serwis rowerowy z profesjonalnym doradztwem czy tor dla swobodnej jazdy hulajnóg elektrycznych. Nie zabraknie dmuchanego zamku, konkursów z nagrodami, gastronomii i innych atrakcji. Czas i miejsce: tor Kalbar, godz. 12-17.

Na tym sobota w Elblągu się nie kończy, bo po raz pierwszy mieszkańcy naszego miasta będą mogli wybrać się do kina samochodowego na Plac Kazimierza Jagiellończyka. Na miłośników filmu czeka komedia "Sokół z masłem orzechowym", w której występują Shia LaBeouf i Dakota Johnson. "Zak jest wyjątkowym chłopakiem i zrobi wszystko, by spełnić swoje niezwykłe marzenie – chce podbić świat amerykańskiego wrestlingu. Na swojej drodze przypadkiem spotyka Tylera, drobnego złodziejaszka o wielkim sercu, który wbrew wszystkiemu i wszystkim decyduje się mu pomóc. Zak i Tyler wyruszają w pełną przygód podróż, która stanie się początkiem prawdziwej przyjaźni" – tak opisuje tę produkcję CSE Światowid. Bilety w cenie 20 zł (od samochodu, nie osoby!) można nabyć online www.bilet.swiatowid.elblag.pl, w biletomacie lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid".

W niedzielę kolejne spotkanie ze sztuką w ramach XXIII Letniego Salonu Muzycznego. O 17 w muszli koncertowej w Bażantarni zostanie wystawiona komedia "Oskar dla Emily". W rolach głównych Maria Makowska-Franceson, Jerzy Przewłocki i Mikołaj Ostrowski. Sztuka niemieckich dramaturgów Folkera Bohneta i Alexandra Alexa to "historia o wspólnym starzeniu się dwojga ludzi połączonych tą samą pasją. To dynamiczna i dowcipna opowieść o szacunku i miłości, ale bez sentymentalizmu. Co czują do siebie po 45 latach wspólnego życia małżonkowie? Czy jest to rutyna i śmiertelna nuda, a może rozczarowanie i obojętność" - tak opisują sztukę organizatorzy wydarzenia, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Warto zaznaczyć, że na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny.

Przypominamy, że w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu wciąż można zobaczyć wystawę "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy", którą przygotowało Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i która opowiada o tym, niegdyś bardzo silnym, bałtyjskim plemieniu. Z kolei w Centrum Sztuki Galerii EL nadal można obejrzeć prace Łukasza Zedlewskiego: to "Szkice z podróży", ekspozycja rysunków węglem, ukazujących odwiedzone przez autora miejsca.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.