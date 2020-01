Nareszcie weekend: Noworoczny Street Meeting i koncert Ghot Guest

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu i okolicy.

W ten weekend w elbląskim programie imprez lodowisko, koncert i Noworoczny Street Meeting na Modrzewinie. Przed nami także drugi koncert Ghot Guest w Galerii EL, choć tym razem wiadomo, kogo na scenie usłyszymy. W piątek, 31 stycznia o godz. 20 odwiedzi nas Arek Czernysz Trio, którego lider – świetny, nagradzany akordeonista – wprowadzi nas w świat jazzu flirtującego z klasyką.

Godzinę później na Modrzewinie odbędzie się Noworoczny Street Meeting połączony będzie ze zbiórką dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kasprzaka w Elblągu. Spot rozpocznie się na parkingu przy ul Łęczyckiej 39B.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza dzieci i młodzież na dwie wspólne zabawy na lodzie z DJ Szupix-em. Będzie to muzyczne zakończenie tegorocznych Ferii z MOSiR-em oraz wieczorne Ice Party. Początek imprezy o godz. 12.

W sobotę i niedzielę (1 i 2 lutego) na torze łyżwiarskim „Kalbar” odbędą się Ogólnopolskie Zawody Dzieci. Zawody odbędą się w czterech kategoriach wiekowych: 10, 11,12 i 13 lat. Zapraszamy do kibicowania.

W sobotę, 1 lutego w Mjazzdze odbędzie się koncert Nene Heroine, zespół poruszający się w stylistyce jazz/psyhodelic rock.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.