Nareszcie weekend: otwarcie promenady, rowerowa wycieczka i Letni Salon Muzyczny

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu.

Weekend warto zacząć od udziału w kolejnym wernisażu Galerii Pracownia. Swoim malarstwem pod hasłem "Obraz świata, który przemija" pochwali się Marta Wawrzynowicz z Gdańska. Wystawa potrwa tylko trzy dni, więc warto się zmobilizować i przyjść tu w piątek na godz. 19. A po wystawie można przejść na dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego, gdzie o 21.15 odbędzie się kolejny seans "Letniego kina pod chmurką". Tym razem pokazany zostanie film „Siedem minut po północy”.

Sobota to już tradycyjnie dzień na spacer z przewodnikiem elbląskiego PTTK. Tym razem uczestnicy przejdą śladami sportowego Elbląga. Wycieczka rozpocznie się o godz. 10 spod Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola, a o historii elbląskiego sportu opowie Mirosław Kowalski.

Po takim ładunku wiedzy warto zrelaksować się nad wodą. Do siebie zaprasza Frombork, gdzie w sobotę odbędzie się uroczyste otwarcie nadzalewowej promenady połączone z festynem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Początek imprezy o godz. 12, otwarcie promenady zaplanowano na godz. 16.

Niedziela minie w Elblągu pod znakiem sportu i rekreacji. O godz. 11 w Bażantarni odbędzie się kolejna edycja biegów na orientację, a godzinę wcześniej na kolejną wycieczkę rowerową zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tym razem uczestnicy podążą śladami żuławskiej hydrotechniki, zbiórka do wyjazdu przed katedrą.

Weekend warto zakończyć teatralnie, do czego namawia Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. A. Sewruka. Tytuł sztuki, wystawianej w muszli koncertowej w Bażantarni, w ramach Letniego Salonu Muzycznego ("Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę") może "wakacyjny" nie jest, ale zapewniamy, że warto się wybrać, by w pięknych okolicznościach przyrody wysłuchać, co mają nam do przekazanie elbląscy aktorzy: Magdalena Bocianowska, Monika Łyżwa i Piotr Szejn. Początek o godz. 17, wstęp wolny.

Na stałe wystawy zaprasza Muzeum Archeologiczno-Historyczne, wśród nich najnowsza o historii jaćwingów. Z kolei w Centrum Sztuki Galeria EL możemy podziwiać otwartą w czwartek wystawę "Rozkosz i terror" z ciekawymi obrazami kobiet z "wytatuowanymi" reprodukcjami słynnych malarzy. Warto też sprawdzić, jaki repertuar oferują w weekend Kino Światowid i Multikino.

Pogoda w weekend jest wymarzona dla wszystkich, którzy lubią upał i wygrzewanie się na słońcu. Warto do tego dołączyć udział w plenerowych imprezach, których jak widać nie brakuje, do czego jeszcze raz zachęcamy.

A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.



Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.