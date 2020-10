Nareszcie weekend: Ptasi Piknik i koncert Basi Kawy

W każdy piątek przedstawiamy Wam możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu. Wycieczka rowerowa, Ptasi Piknik i koncert Basi Kawy to nasze propozycje na sobotę i niedzielę. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

W sobotę, 3 października o godz.19, w cyklu Ghost Guest spotkamy się w Galerii El z wyjątkowym mariażem muzyki orientalnej i nowoczesnego rytmu. Improwizacje przeplatają się z nietypowo zaaranżowanymi klasykami. Goście z daleka, z obczyzny, przywiozą nam brzmienia, których w Polsce doświadczyć można na żywo niezwykle rzadko.

Również w sobotę Nadleśnictwo Elbląg zaprasza na Ptasi Piknik W tym roku, ze względu na panującą pandemię, Ptasi Piknik będzie miał wyjątkową formę on-line. Jednak pomimo tego, wciąż będziecie mieć możliwość obejrzenia migrujących ptaków, czy posłuchać specjalistów zajmujących się ptakami. Dzięki profilowi Lasów Państwowych (start o godz. 10) będziemy mogli na cały dzień przenieść się na Mierzeję Wiślaną. Wystarczy, że usiądziecie wygodnie w fotelach i poświęcicie nam trochę czasu. Udamy się na wieżę na górze Pirata, bez której nie wyobrażamy sobie Ptasiego Pikniku, spotkamy się z ornitologiem ze Stowarzyszenia „Drapolicz” w rezerwacie Ujście Wisły. Zajrzymy do obozu Fundacji Akcja Bałtycka, gdzie odbywają się od ponad 50 lat badania ptaków w trakcie migracji, a tam, na żywo, pokażemy jak obrączkuje się ptaki. Posiedzimy na plaży, podyskutujemy o ptakach i migracjach, a nawet pomajstrujemy w lesie, jak zawsze na Ptasim Pikniku. Do tego posłuchamy dr Kruszewicza, leśnicy pokażą, jak ratują głuszce i cietrzewie i jak młodzi leśnicy uczą się szacunku do ptaków w technikum leśnym w Tucholi. Do tego garść ciekawych filmów.

Wyjątkowy głos i jedyne takie skrzypce w Polsce! Jej muzyka to mieszanka pełnego pobudzającej kofeiny muzycznego balsamu dla duszy. Basia Kawa zagra w niedzielę, 4 października br. (godz. 20) w elbląskim klubie Mjazzga. Basia Kawa jest wokalistką, skrzypaczką elektryczną oraz autorką piosenek. Jest zarazem jedyną osobą w Polsce grającą na specjalnie skonstruowanych dla niej 5-strunowych skrzypcach elektrycznych z USA. Tradycyjne skrzypce mają cztery struny, natomiast piąta dodaje głębokie, ciepłe brzmienie. Trzeba było wykonać m.in. specjalny, zwężony gryf, żeby skrzypaczka mogła ułożyć na nim swoją wyjątkowo drobną dłoń.

W niedzielę odbędzie kolejna Miejska Wycieczka Rowerowa. Tradycją już się stało, że od trzech lat jedna z edycji Miejskich Wycieczek Rowerowych liczy 100 km. Nie inaczej będzie i w roku 2020. "Magiczny’’ dystans 100 km pojawi się zatem po raz trzeci, a celem naszej jazdy będzie Kanał Elbląski. Przyjrzymy się czterem z pięciu pochylni Kanału Elbląskiego, na których statki ,,pływają” po trawie, przejedziemy się lokalnymi szlakami rowerowymi i zapoznamy się z mniej znanymi atrakcjami Krainy Kanału Elbląskiego. Na długiej trasie wycieczki będzie czekał na nas bufet kawowy w remizie w Jelonkach, bufet obiadowy w Restauracji pod Świerkami w Małdytach oraz słodycze w Rychlikach. Dla bezpieczeństwa i wygody uczestników na trasie będzie bus Biura Podróży Variustur w którym będzie można – w razie konieczności – dokończyć wycieczkę lub odpocząć. Wycieczka wystartuje z Elbląga i przez Komorowo Żuławskie oraz Jelonki dotrze do pierwszej na trasie naszej jazdy pochylni Kanału Elbląskiego o nazwie Jelenie. Dalsza droga będzie prowadziła w bezpośredniej bliskości kanału przez pochylnie: Oleśnica, Kąty i Buczyniec. Następnie wjedziemy do Małdyt, gdzie osiągniemy prawie półmetek naszej wycieczki. Droga powrotna będzie prowadziła przez Jarnołtowo, Rychliki, Dzierzgonkę, Markusy i Raczki Elbląskie. Wycieczka zakończy się na placu pod katedrą św. Mikołaja. Ruszamy w niedzielę 4 października o godzinie 8:00 z ronda Kaliningrad.

W Centrum Sztuki Galeria EL można obejrzeć wystawy Bibeloty Natalii Magdalskiej i Ułamki, a w elbląskim muzeum wystawę o Jaćwingach.

