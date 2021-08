Nareszcie weekend: Święto chleba i coś do chleba

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach. A będzie się działo!

To będzie weekend pod znakiem Elbląskiego Święta Chleba. Wszelkie szczegóły dotyczące imprez znajdziecie pod tym linkiem, my w tym miejscu chcemy szczególnie zachęcić mieszkańców i turystów do udziału w koncertach, mając nadzieję, że pogoda dopisze. Pełną parą będą działać wszystkie miejskie instytucje kulturalne, znajdujące się na starówce, warto więc wpaść i do Muzeum i do Galerii EL, i do Biblioteki Elbląskiej, wcześniej zaopatrując się w przepyszne produkty regionalne oferowane na straganach.

W piątek o godz. 16 polecamy wybrać się na spotkanie z Arkadiuszem Pawełkiem, żeglarzem, który samotnie opłynął Atlantyk i okrążył przylądek Horn na pontonie. Przed nim kolejna morska wyprawa - dookoła świata bez zawijania do portu - tym razem na jachcie, któremu zostanie nadana nazwa... "Elbląg". Skąd ten pomysł? Dowiecie się podczas spotkania w Muzeum Archeologiczno-Historycznym.

W sobotę możecie też dorzucić cegiełkę do pomocy chorym. Wystarczy wziąć udział w akcji honorowego oddawania krwi, organizowanego przez motocyklistów. "Moto serce" będzie towarzyszyć Elbląskiemu Świętu Chleba. Polecamy także wizytę na Biennale Form Drewnianych, udział w imprezie FIND i spotkania z literaturą, połączoną z kiermaszem książek.

Ten weekend minie także pod znakiem sportu. W sobotę dzieci mogą wystartować w aquatlonie, a na rzece Elbląg od godz. 11 można będzie podziwiać wyścigi smoczych łodzi (swoją reprezentację wystawi m.in. portEl, a w składzie poza pracownikami redakcji również Czytelnicy), jest też okazja do kibicowania Startowi Elbląg. A na deser - już w poniedziałek - wielki mecz w II lidze, transmitowany przez TVP Sport, w którym Olimpia zmierzy się z Motorem Lublin.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.