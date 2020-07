Nareszcie weekend. Wymiennik, Śniadanie na trawie i muzyczny salon

Przed nami kolejny letni weekend. Spacer z przewodnikiem oraz Wymiennik to propozycje na sobotę. W niedzielny poranek Galeria El zaprasza na śniadanie, potem możecie wybrać się na Miejską Wycieczkę Rowerową wraz z Markiem Kammem, po południu Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na kolejny leśny koncert. Życzymy udanego weekendu.

W sobotę elbląski PTTK zaprasza na kolejny spacer z przewodnikiem. Uczniowskim szlakiem poprowadzi nas Benita Kończak. Zbiórka o godz. 10 w pobliżu I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej.

Również w sobotę w godzinach 10-14 Dom pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu zaprasza do udziału w Wymienniku. To przestrzeń na bezgotówkową wymianę rzeczy, z których już nie korzystamy, nie trafiły w nasz gust, albo po prostu nam się znudziły. Uczestnicy pierwszego z cyklu wydarzeń będą wymieniać się książkami, puzzlami, grami i płytami. Może masz grę, którą przechodzisz już z zamkniętymi oczami, albo zestaw CD, których każdy dźwięk znasz na pamięć? Możesz wymienić je na planszówkę, albo książkę, którą od dawna masz ochotę przeczytać.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do zwiedzania wystawy Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy przygotowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna w budynku Gimnazjum przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta. Wystawie towarzyszy katalog, który można zakupić w muzealnym sklepie. Wystawa czasowa "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy" przedstawi zarys dziejów tego potężnego plemienia bałtyjskiego, słynącego ze swej waleczności, a zamieszkującego w średniowieczu tereny Suwalszczyzny. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną cenne znaleziska archeologiczne prezentujące kulturę i styl życia Jaćwingów. Więcej informacji w linku.

W Krużganku Centrum Sztuki Galerii EL zawisły nowe prace. Tym razem są to rysunki węglem tworzące cykl zatytułowany Rysunki z Warmii Łukasz Zedlewski to artysta blisko związany z regionami Warmii i Mazur, Żuław i Pomorza, który na swoich pracach w niesamowity sposób odkrywa urok dużych miast i małych wiosek, zachęcając do ich bliższego poznania. Jego rysunki węglem ukazują pasję artysty do skrupulatnego notowania detali oraz oddawania charakteru miejsc odwiedzanych podczas jego licznych podróży. Widzimy na nich jak czułe oko twórcy ujmuje esencję oglądanych przez niego obiektów i pejzaży. Sama forma szkicu pozwala artyście w najbardziej klarowny sposób przekazać pierwotny zamysł oraz towarzyszące mu w procesie twórczym emocje.

Galeria El zaprasza w niedzielę na Śniadanie na trawie. Początek o godz. 10. W planach muzyka: analogowo elektryczne transe na energię elektryczną, bzy i gzy oraz kilka kichnięć odpyłkowych. Dudove Trio zagra dla nas jako kolejne wydarzenie w ramach „Elbląskiego Święta Muzyki 2020”. Szkicologia do świata prostych graficznych fiku-miku, które potem każdy będzie mógł zabrać i sprzedać zostając krezusem, zaprasza Bogdan Kiliński. Kulinaria - przyniesione swojaczki, trochę przygotowanych atrakcji przez GEL oraz frykasy i ciekawostki EKO kulinarne na ciepło i na zimno z ogródka i kuchenki Ditte.

Trzecia odsłona Miejskich Wycieczek Rowerowych będzie miała charakter jazdy wytrzymałościowej. Podjazdy i zjazdy wzdłuż drogi S22 do Kamiennika Wielkiego sprawiają bowiem, że jest to odcinek trudny. Start w niedzielę, 19 lipca, o godzinie 10 z ronda Kaliningrad.

"Elektryczny kaloryfer” to tytuł trzeciego spotkania XXIII Letniego Salonu Muzycznego, na które zapraszają Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Tym razem w roli głównej akordeon. Na scenie wystąpi Robert Furs, który tym koncertem będzie promował swoją najnowszą płytę „Electric radiator”. Koncert w niedzielę o godz. 17. Pogoda nie będzie nas za bardzo rozpieszczała. Będzie w miarę ciepło, ale też momentami deszczowo i burzowo.

