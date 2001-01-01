Stan Wyjątkowy w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu Jana Hřebejka pt. „Stan wyjątkowy”. Seans odbędzie się w czwartek 21 sierpnia o godzinie 19.

Tym razem reżyser podejmuje bardzo aktualny temat, jakim jest szerząca się dezinformacja czy fake newsy. To ostra satyra na media, które manipulując przekazem, czasami celowo wprowadzają społeczeństwo w błąd. Jednocześnie reżyser podejmuje temat związku dwojga ludzi – niełatwego, gdy ścierają się dwie bardzo ambitne i silne osobowości.

Karel Beran (Ondřej Vetchý) to doświadczony radiowiec, który pracuje jako korespondent zagraniczny w fikcyjnym państwie arabskim o nazwie Kambur, gdzie mają odbyć się wybory decydujące o przyszłości kraju. Pomimo że sytuacja na miejscu robi się coraz bardziej napięta, mężczyzna, kiedy docierają do niego pogłoski o niewierności jego partnerki, wraca do Pragi

W tym czasie w Kamburze wybucha rewolucja, a skołowany bohater decyduje się na oszustwo, udając, że wciąż jest na miejscu. Rozdarty pomiędzy problemami osobistymi a dziennikarską etyką Karel przygotowuje fikcyjne reportaże z miejsca zdarzeń. Symuluje odgłosy zamieszek arabskiej rewolucji przy użyciu sprzętów kuchennych w swoim mieszkaniu na Vinohradach. Co więcej, regularnie na antenie radia przedstawia najnowsze informacje z bliskowschodniego kraju.

Rodzi się pytanie – czy fakt, że to wszystko jest zmyślone, ma jakiekolwiek znaczenie w chwili, gdy słuchalność rośnie w zawrotnym tempie?

Kolejne regularne spotkanie DKF-u już w październiku! Wśród tytułów, które zasilą repertuar klubu są: „Boska Sarah Bernhardt”, „Sirat” czy „Listy sycylijskie”.