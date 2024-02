Światowid o tym, co było i co będzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” podsumowało dziś (8 lutego) miniony rok podczas spotkania z mediami. Jak wyglądał 2023 i co jest zaplanowane na 2024?

- Podsumowujemy rok 2023 i mówimy o planach na 2024, a to ważne zwłaszcza w tym kontekście, że naprawdę sporo się u nas dzieje, o czym na pewno się przekonacie - mówił Kamil Czyżak, kierownik działu promocji i kontaktu z mediami, rozpoczynając spotkanie w Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Antoni Czyżyk, dyrektor „Światowida”, mówił o tym, że centrum to nie tylko większe i mniejsze wydarzenia, ale również codzienne działania na rzecz kultury. Mówił też o rozwoju instytucji..

- W zeszłym roku zrealizowaliśmy dwa duże projekty ze środków europejskich, udało się zakupić 34-35 m kw. ekranów ledowych, do tej pory, jak były potrzebne, trzeba je było wynająć – podkreślił. - Zakupiliśmy również z tych projektów sceniczne oświetlenie ledowe, dlatego, że kiedy zakończyliśmy inwestycję rozbudowy Światowida, gdzie została nam tylko duża sala kinowa do wyposażenia w oświetlenie ledowe, zauważyliśmy, że potrafiliśmy o ponad 50 proc. oszczędzić zużycie energii elektrycznej – mówił dyrektor.

Zapowiadał też, że centrum będzie chciało zrealizować duży festiwal filmowy, podejmując starania o środki unijne i mocno akcentował znaczenie pracowni digitalizacji, która pod względem realizowanych działań ma być w czołówce krajowej.

- Naszym głównym celem jako Światowida, a jesteśmy jednostką wojewódzką, nie miejską, czasem wypełniamy zadania jednostki miejskiej, jest ochrona dziedzictwa kulturalnego Warmii i Mazur, czyli dokumentowanie, archiwizowanie i pokazanie (tego dziedzictwa – red.). - Chcemy istnieć na rynku eventowym i to robimy, tak by nas chcieli ludzie nas postrzegać, ale (Światowid – red.) to również pełne pracownie plastyczne, ceramiczne, warsztaty – wymieniał Antoni Czyżyk. Podkreślał też znaczenie „tanecznej” strony „Światowida”, m.in. działalności Centrum Tańca "Promyk", które w przyszłości również ma doczekać się modernizacji.

O planach na najbliższą przyszłość mówiła Magdalena Czarnocka-Kaptur, zastępca dyrektora „Światowida”.

- W tym roku, w maju zapraszamy do udziału w konferencji filmoznawczej „Wróćmy do regionu”, naszym celem jest zorganizowanie dwudniowego, interdyscyplinarnego eventu. Ma to być konferencja poświęcona twórczości filmowej realizowanej w regionach – podkreśliła. Będą m.in. wykłady z filmowcami i filmoznawcami, a także oddzielna część poświęcona twórczości filmowej na Warmii i Mazurach. W planach są też warsztaty scenograficzne dla uczniów szkół średnich i warsztaty dla nauczycieli. Jeśli chodzi o inne działania, to nie zabraknie tych dotychczas realizowanych przez centrum, jak Baltic Cup, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „Czy to jest kochanie” itd.

Magdalena Czarnocka-Kaptur zachęcała też wizyt w Kinie „Światowid”, podkreślając, że w przypadku tego kina pieniądze z biletów są przeznaczane na dalsze rozwijanie oferty kulturalnej całego centrum.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” przygotowało podsumowanie zeszłorocznej działalności w liczbach. Jak wyglądał 2023 od „matematycznej” strony?

Imprezy (łącznie zrealizowano 208 wydarzeń):

- Festiwal Filmów Familijnych – 2185 uczestników,

- Baltic Cup – 1991 uczestników,

- Mistrzostwa Europy w tańcach standardowych Under 21 – 818 uczestników,

- Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich – 1693 uczestników,

- Turniej Elbląskiej Ligi Tańca – 235 uczestników,

- Turniej tańca „Młode talenty” - 424 uczestników,

- OFSS „Czy to jest kochanie” - 1017 uczestników.

Regionalna pracownia digitalizacji:

- Zdigitalizowane obiekty – 659 (86 obiektów ruchomych ze zbiorów muzealnych, 573 z kolekcji prywatnych).

Odwiedzający CSE „Światowid” w minionym roku

- 140 tys. osób

Łączna liczba wizyt online (strona, media społecznościowe etc.)

- 617 858