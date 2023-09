Szalone Małolaty. Takiego koncertu w Elblągu jeszcze nie było!

Studio Artystyczne Katarzyny Panicz „Szalone Małolaty” świętowało w niedzielę w Teatrze im. Sewruka 30-lecie działalności. I to jak! Tak widowiskowego koncertu jeszcze w Elblągu nie było, a bilety rozeszły się w ciągu 48 godzin. Zobacz zdjęcia.

Najważniejsza jest przyjaźń i relacje - to motto przewodnie nie tylko niedzielnej gali z okazji jubileuszu „Szalonych Małolat”, ale także całej historii studia założonego przez Katarzynę Panicz. Przez 30 lat przez jej ręce przeszły setki młodych wykonawców z Elbląga, Trójmiasta, Malborka, Fromborka, Braniewa, a nawet osoby z zagranicy, które osiągały i osiągają sukcesy wokalne na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Niedzielna gala w Teatrze im. Aleksandra Sewruka była więc okazją do wspomnień, podziękowań, życzeń i wielu wzruszeń. Niejednej osobie zakręciła się łezka w oku.

Widowisko z okazji 30-lecia wyreżyserowała córka Katarzyny Panicz – Maja. I śmiało można napisać, że takiego rozmachu i wysokiego poziomu artystycznego elblążanie jeszcze nie widzieli. Na scenie w niektórych momentach jednocześnie występowało około 80 osób, nie zabrakło efektów specjalnych (m.in. wystrzałowych zimnych ogni), a na finał złotego konfetti, niczym ze znanych telewizyjnych talent show. „Szalone” i „Szalone Małolaty” zaprezentowały 16 utworów, w tym nagrodzone na krajowych i międzynarodowych festiwalach.

Wielki aplauz publiczności wywołał występ Martyny Gąsak, zwyciężczyni The Voice Kids. Nie zabrakło także innych symbolicznych momentów, jak choćby występu Patrycji Lipińskiej, znanej animatorki i byłej podopiecznej Katarzyny Panicz, która po prawie 30 latach razem z obecnymi najmłodszymi uczestnikami Studia wykonała piosenkę „Dłonie” Majki Jeżowskiej i to do koncertowego podkładu przygotowanego właśnie przez Majkę Jeżowską. Symboliczny był również występ osób, które kiedyś śpiewały w „Szalonych Małolatach”, a teraz realizują się zawodowo na innych polach i po latach postanowiły w ten dzień wrócić na scenę. Z uczestnikami gali połączył się także online znany z telewizji i festiwali piosenki Jerzy Petersburski junior, składają urodzinowe życzenia. A wyjątkowym prezentem dla tego środowiska była informacja o tym, że nazwa „Szalone Małolaty” została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym i jest obecnie prawnie chroniona.

- Widowisko dopracowano w każdym szczególe – wokalnym, artystycznym, pod względem kostiumów. Było na bardzo wysokim poziomie. Widać, że wszyscy związani z „Szalonymi” i „Szalonymi Małolatami” tworzą jedną wielką rodzinę, a rodzice dzieci są bardzo mocno zaangażowani i przeżywają to razem z nimi – dzieliła się z nami wrażeniami z gali pani Aneta, jedna z uczestniczek widowiska, w którego organizację zaangażowanych było ponad 150 osób, artystów, twórców, organizatorów oraz pracownicy związani z całym zapleczem technicznym – nagłośnieniem, światłem, obsługą sceny czy realizacją wideo.

(fot. Konrad Kosacz)

Dodajmy, że kierownikiem artystycznym gali była Katarzyna Panicz, choreografię przygotował Michał Cyran, jeden z najbardziej znanych choreografów w Polsce, realizujący widowiska i koncerty w największych teatrach muzycznych w kraju, którego wsparli Marta Brozdowska, Ewa Mociak i Maja Panicz. Za przygotowanie wokalne odpowiadały Maja i Katarzyna Panicz, za współpracę reżyserską - Mateusz Brzeziński, realizatorem dźwięku był Marcin Kowalczyk, a światła – ZMP Group.

Patronat honorowy nad galą objął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, którego reprezentował dyrektor elbląskiego biura Edward Pietrulewicz, oraz senator Jerzy Wcisła. Gośćmi gali byli również posłanka Elżbieta Gelert i Arkadiusz Kolpert, dyrektor departamentu kultury, sportu i turystyki, który reprezentował prezydenta Elbląga.

O historii i sukcesach Szalonych Małolat przeczytasz tutaj