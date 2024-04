„To, co ludzkie”. Wernisaż Wystawy Zbiorowej Związku Artystów Plastyków w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wyjątkową wystawę zbiorową Związku Artystów Plastyków pod tytułem „To, co ludzkie”. To niezwykłe wydarzenie artystyczne będzie okazją do odkrycia różnorodnych interpretacji i refleksji nad ludzką naturą przez pryzmat sztuki. Wernisaż odbędzie się w piątek, 26 kwietnia o godzinie 17:00. Wstęp wolny.

Wystawa gromadzi prace utalentowanych artystów, którzy przy użyciu różnorodnych mediów wyrażają swoje spojrzenie na to, co stanowi istotę ludzkiego bytu. Malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia - każda dziedzina sztuki znajdzie tu swoje miejsce, tworząc fascynującą mozaikę ludzkich emocji, doświadczeń i relacji. Związek Artystów Plastyków, z ponad trzydziestoletnią historią, jest gwarantem wysokiej jakości prezentowanych prac. Kilka słów od kuratora wystawy: Zbiorowe wystawy, trud wielu artystek i artystów, praca nad wydarzeniem kilkunastu osób, instalatorów, opiekunów ekspozycji, kuratorów, drukarzy, oświetleniowców, dziennikarzy, grafików i kurierów… tyle osób pracujących dla miłośników sztuki i twórców. Świat zza kulis, o którym przeciętny uczestnik wystawy nie za wiele wie, a im bardziej ta tajemna działalność ukryta jest przed jego oczyma, tym lepiej, bo liczy się tylko sztuka. Malarstwo, ceramika, rzeźba, tkanina, Digital, grafika, rysunek, wszelakie dziedziny sztuki w jednym miejscu i pod jednym dachem, zlepek emocji, nieprzeciętnej wrażliwości, talentów i radość tworzenia czegoś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Związek Artystów Plastyków, bo to prace jego członków mamy przyjemność zaprezentować mieszkańcom Elbląga i okolic, powstał 34 lata temu, a inicjatorem jego powstania był Wacław Kubski. Od tego czasu prężnie się rozwija, organizując wystawy i plenery, wspierając ludzi sztuki i ich dokonania twórcze. O potrzebie takich działań nie musimy się rozpisywać, dziesiątki wydarzeń artystycznych, tysiące zwiedzających, trzy jednostki terenowe i 150 członków, to imponujące dokonania. Dziś prezeską związku jest pani Ewa Gbiorczyk, biorąca udział w tej wystawie, czy coś jeszcze trzeba dodawać? Jesteśmy przekonani, że uczestniczymy w wielkim wydarzeniu, że nasza praca przyniesie wiele wzruszeń i przeżyć estetycznych, umożliwi bezpośredni kontakt z tym co bywa ukryte w pracowniach artystów. Dziś odsłaniamy ich tajemnice, dzielimy się pięknem ku zadowoleniu pani Sztuki. Pragniemy podziękować, również załodze Centrum Spotkań Europejskich ,,Światowid” w Elblągu, Związkowi Artystów Plastyków, Fundacji Sztuka Edukacji z Warszawy i wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Kuratorzy wystawy: Agnieszka Piotrowska, Krzysztof Cywiński Data: 26.04.2024 r. (piętek), godz. 17:00, Miejsce: CSE „Światowid„ w Elblągu. Wystawa będzie czynna do 23 czerwca 2024 r. w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy, wstęp wolny!

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"