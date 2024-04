Trzynaste Dyplomy Liceum Sztuk Plastycznych

W czwartek (25 kwietnia) w Galerii EL odbył się wernisaż wystawy Dyplomy 2024. Po raz trzynasty uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym zaprezentowali swoje umiejętności warsztatowe. Zdjęcia.

Czym są Dyplomy Liceum Sztuk Plastycznych? - To plon pracy w trzech pracowniach: Realizacji Intermedialnych, Projektowania Graficznego i Technik Druku Artystycznego. Młodzież klasy V pracowała nad wybranymi tematami, w wybranych mediach i technikach, poddając korekcie promotorów, swoje pomysły, szkice i projekty. Droga od pierwszych propozycji do gotowej pracy nie zawsze była łatwa. Podczas obron prac dyplomowych, mogliśmy wspólnie z autorami skonfrontować założenia i idee z fizyczną pracą. Każdy z autorów podsumował swoją naukę w Liceum, 5 lat pracy i doświadczeń, stając do obrony pracy dyplomowej - czytamy w informacji Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Na wystawie możemy oglądać dyplomy wykonane w specjalizacjach: projektowanie graficzne, realizacje intermedialne oraz techniki druku artystycznego. Dyplomy stanowią podsumowanie twórczej pracy pod okiem nauczycieli i promotorów w 5-letnim cyklu kształcenia. Dodatkowo dyplomanci przygotowali prace malarskie, rysunkowe i rzeźbiarskie będące dopełnieniem prezentacji.

- Miałam zaszczyt przewodniczyć komisji dyplomowej w tym roku szkolnym. Ten egzamin to zamknięcie jednego etapu i otwarcie twórczej drogi - podkreśliła Katarzyna Swoińska, kierownik sekcji artystycznej, podstawy projektowania w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Wystawa rozmieszczona jest na dwóch piętrach empory w Galerii EL, potrwa do 19 maja.