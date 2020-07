W tym tygodniu portEl poleca: kino samochodowe i spektakl w Bażantarni

Od kultury przez duże K po popkulturę: konferencje i festiwale, wernisaże i wystawy, koncerty i spektakle, imprezy oraz festyny - w poniedziałki specjalnie dla naszych Czytelników prezentujemy wydarzenia kulturalne i rozrywkowe nadchodzącego tygodnia w Elblągu i okolicy.

W środę, 22 lipca o godz. 18 w CSE Światowid odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Aleksandry Bielskiej zatytułowanej ZIE-MIA. Skąd nazwa? Chodzi o zieleń i miasto, przedstawione na zdjęciach artystki. Wystawa będzie czynna do 31 sierpnia 2020.

W czwartek, 23 lipca w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka odbędą się Wakacyjne zawody pływackie dla dzieci i młodzieży. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni w wieku od 6 do 15 lat. Zawody rozpoczną się o godz. 9, udział dziecka należy wcześniej zgłosić organizatorom.

Cały czas w swoje progi zaprasza Galeria Pracownia, która mieści się przy ul. Stare Miasto 11A. W tym tygodniu to miejsce odrobinę zmienia godziny otwarcia: od wtorku do niedzieli w godz. 12-18 można odwiedzać pracujących tam artystów, Karolinę Kardas i Janusza Kozaka, oglądać ich prace i oczywiście... porozmawiać o sztuce. W piątki o 19 odbywają się w Galerii Pracownia wernisaże prac, a w tym tygodniu do gospodarzy galerii dołączy na tę okoliczność kolejna artystka: 24 lipca będzie można tam zobaczyć dzieła Agaty Przyżyckiej, absolwentki ASP w Gdańsku, malarki związanej z Toruniem.

W sobotę 25 lipca o godz. 10 rozpocznie się kolejna "Sobota z przewodnikiem PTTK". Karol Wyszyński zapozna chętnych z drugą częścią historii elbląskich mostów. Start na parkingu przy dawnym ZSZ nr 1 (ul. Zamkowa).

Sobota przyniesie też seans kina samochodowego na Placu Kazimierza Jagiellończyka. Kino Światowid zaprasza na komedię "Sokół z masłem orzechowym". W rolach głównych Shia LaBeouf i Dakota Johnson. Cena biletu: 20zł/samochód. Rozpoczęcie seansu o 21:30.

Trwa XXIII Letni Salon Muzyczny. W najbliższą niedzielę (26 lipca) o 17 w muszli koncertowej w Bażantarni będzie można obejrzeć komedię duetu niemieckich dramaturgów Folkera Bohneta i Alexandra Alexa "Oskar dla Emily" w przekładzie Jacka Kaduczaka. Wystąpią Maria Makowska-Franceson, Jerzy Przewłocki i Mikołaj Ostrowski. Wstęp wolny.

W Centrum Sztuki Galerii EL można wciąż oglądać prace Łukasza Zedlewskiego w ramach wystawy "Szkice z podróży". Rysunki węglem jego autorstwa przedstawiają miejsca, które odwiedzał, są to szkice przedstawiające m. in. Warmię i Mazury, Żuławy i Pomorze. Z kolei w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu można zobaczyć wystawę "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy", którą przygotowało Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Ekspozycja przedstawia dzieje walecznego, bałtyjskiego plemienia, które w średniowieczu zamieszkiwało tereny Suwalszczyzny.