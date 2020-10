W tym tygodniu portEl poleca: Spotkanie z pisarką i Scena przy stoliku

Co będzie można robić w tym tygodniu w Elblągu? Przedstawiamy krótkie zestawienie wydarzeń. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Pandemia koronawirusa ograniczyła liczbę wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Mimo wszystko osoby, które chcą uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta, mają do wyboru kilka wydarzeń.

W poniedzialek w teatrze odbędzie się kolejna Scena przy stoliku. Aleksandra Wojtysiak i Artur Hauke przedstawią historię pechowego portiera i kobiety, która chce wyjść za mąż. „Tytułowy, pracujący w dużej firmie portier – wieczny pechowiec, który nie jest nawet w stanie nagrać ostatniego pożegnania na automatyczną sekretarkę matki – decyduje się odejść z tego świata. Ostateczny krok przerywa wpadająca ni stąd ni zowąd atrakcyjna kobieta. Nazywa siebie Kobietą Finalną, bowiem każdy jej kolejny mężczyzna traci życie, a to z powodu wypadku, a to zawału. Kobieta ma dosyć ciągnących się za nią zgonów i, żeby przerwać złą passę, postanawia związać się z największym pechowcem w mieście.” - możemy przeczytać na stronie Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Początek o godzinie 18.30 na Dużej Scenie elbląskiego teatru. Wstęp – 5 zł. Kasa będzie czynna godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.

We wtorek zapraszamy na fejsbukowy fan page Biblioteki Elbląskiej na spotkanie online z Barbarą Piórkowską, autorką książki „Kraboszki” „Czytam tę książkę i płaczę. Bo w sumie nic tu śmiesznego – zbyt blisko podchodzi do szpitalnego łóżka głównej bohaterki Śmierć, zbyt często boli dziewczynę ciało, a makatka jej życia spruła się Rodzanicom zbyt wcześnie. Ale czytam tę książkę i śmieję się w głos. Bo Śmierć chodzi tu w brązowych rajtuzach, za kaloryferem w domu mieszka Kikimora, a pielęgniarka na nocnym dyżurze podczytuje "Niesamowitą słowiańszczyznę" dłubiąc w zębach kłosem żyta. Barbaro Piórkowska, poetko codzienności, napisałaś niezwykłą książkę. Polecam ją z całego serca.” - napisała Magdalena Grzebałkowska, pisarka i reporterka. Początek transmisji o godzinie 18.

Także we wtorek w kino Światowid zaprasza na seans dla dorosłych. Tym razem proponuje film Banksterzy. „ to opowieść o systemie bankowym, o mechanizmach jego funkcjonowania, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, generujących zdarzenia mające wpływ bezpośrednio lub pośrednio na życie codzienne milionów ludzi. To także rzecz o instytucji zaufania publicznego, która perfidnie, świadomie i konsekwentnie nadużywała tego zaufania w stosunku do swoich klientów, o totalnej bezsilności i inercji systemu nadzoru bankowego i struktur państwa, które winny dawać gwarancję stabilności i bezpieczeństwa także finansowego obywatelom, o bezwzględnych działaniach w imię partykularnych interesów zwalczających się ugrupowań politycznych.” - możemy przeczytać w zapowiedzi.

Galeria EL zaprasza do Ogrodów... Starości. „W nawie głównej i prezbiterium Galerii EL zaprezentowana zostanie indywidualna wystawa Macieja Aleksandrowicza, składająca się z dwóch monumentalnych instalacji. Natomiast w przestrzeni krużganka i na dziedzińcu Galerii widzowie będą mogli zapoznać się z częścią „badawczo-społeczną” wystawy, złożonej z prac artystów, architektów i projektantów, którzy pochylają się nad istotnymi społecznymi problemami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa, próbując przy tym znaleźć odpowiednie rozwiązania.” - możemy przeczytać na stronie Galerii EL. Do Ogrodów można wstąpić codziennie.

Miłośnikom X muzy jak zwykle polecamy dział, w którym można sprawdzić, co ciekawego proponują elbląskie kina.

